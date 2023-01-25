美國新年24天發生39起嚴重槍擊案70人死167人傷

美國槍擊案

美國在連串血腥槍擊案中踏入2023年。截至1月24日，4人以上受害的嚴重案件已有39起，共70人死亡，167人受傷，相當於每日三人喪生，將近七人受傷，創下2014年以來最高紀錄。

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美聯社與《華爾街日報》根據非牟利機構“槍枝暴力檔案”（Gun Violence Archive）統計報道，全國死於大型槍案人數，較去年同期的35人高出1倍。其中加州在短短3天內發生3起嚴重血案，先是21日蒙特利公園市（Monterey Park）的舞廳案導致11人死亡；相隔2天後半月灣（Half Moon Bay）又有7人被槍殺；幾小時後奧克蘭（Oakland）也有搶案造成1死7傷。

去年第一宗大規模槍案發生在1月23日，而今年同一天，6宗大型槍案奪走了39人的性命。

研究人員表示，槍擊案無日無之已成為美國獨有的現象，人均槍支數字比任何國家都多，估計平均每100人就有120支槍械。去年最高法院加強《憲法第二修正案》的保護，使得下級法院進一步放寬擁槍規管。

數據顯示，全國自2006年以來已有2793人死於大規模槍擊案，數字逼近911恐襲的2996人。根據定義，凡是不包括兇手在內4人以上受害的，均屬於大規模嚴重槍擊案。

近幾年槍擊案件被形容為一種“美國疾病”(American disease)。阿拉巴馬大學犯罪學者蘭克福特(Adam Lankford)告訴《紐約時報》，取得槍枝變得容易以及模仿效應( Copycat effect)是大規模槍擊案在美國變得泛濫的主因。

最近一波波大規模槍擊案發生後，要求聯邦政府進一步加強槍枝控管的輿論聲浪再起。包括加州在內等州的控槍州法，則在最高法院面臨考驗。某些州的槍枝管控提案，已經接連遭到最高法院駁回，例如禁止購買大容量彈匣等。