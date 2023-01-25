美國有議員促對賓大調查中國捐款 影射拜登

美國/賓州大學/機密檔案

據美國布賴特巴特新聞網（Breitbart News）報道，在福克斯新聞頻道周一播出的“美國報道”節目中，民主黨眾議員羅康納 (D-CA) 稱，應該對賓夕法尼亞大學收到的來自中國的捐款進行調查，以及調查這筆錢是做什麼用的，這筆錢還是否與賓夕法尼亞拜登中心有什麼關係，近期爆發的文件案中，拜登總統擁有的一些機密文件就是在那裡被發現的。

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據該議員稱，“我們需要考慮”中國對賓夕法尼亞大學的捐贈，更如果它們與賓夕法尼亞拜登中心有關的話。”

福克斯新聞頻道周一播出的“美國報道”節目聯合主持人約翰·羅伯茨問道，“國會議員，在這些機密文件被公開的同時，這裡與中國的潛在聯繫以及中國向賓夕法尼亞大學提供的數千萬美元呢？賓夕法尼亞大學裡正有拜登中心。”

羅康納 (D-CA)回答說：“對的，我們需要查查看，我們需要知道事實是什麼，錢是從誰那裡來的，是來自私人的，還是來自與中國共產黨有聯繫的人的，捐贈資金的目的是什麼，它是否以任何方式與賓夕法尼亞中心有關？應該對所有事實進行更深入的調查，我們不能只知道兩個事情。但如果你問所有的事實是否應該公開，他們當然應該公開。”