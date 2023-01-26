美國眾議院主席對斯瓦爾威爾與中國“女間諜”案很惱火 有催解密

美國/中國/間諜案

美國眾議院關注民主黨眾議員埃里克·斯瓦爾威爾 (D-CA) 與中國間諜案影響，眾議院主席麥卡錫稱此案非常糟糕。有要求將此案解密。關於此案再起是否牽涉民主黨與共和黨內鬥引發關注。美國眾議院稍早將涉案議員斯瓦爾威爾從議會情報委員會解職。

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據美國布賴特巴特新聞網（Breitbart News）今天報道稱，美國國會眾議院議長凱文·麥卡錫 (R-CA) 周二表示，眾議員埃里克·斯瓦爾威爾 (D-CA) 的“與中國間諜的關係”的性質非常糟糕，以至於他失去了擔任眾議院情報委員會成員的資格。

麥卡錫是在一名記者詢問關於將眾議員亞當希夫（D-CA）和斯瓦爾威爾踢出委員會的決定時作回答，他說即使是聯邦調查局也對這對兩個人之間的關係感到擔憂。

據麥卡錫對記者說，“如果你想談論 Swalwell，那就讓我們談談 Swalwell，因為你沒有聽過簡報。我聽取了簡報，南希佩洛西也聽取了聯邦調查局的簡報。”麥卡錫說，當時任眾議院議長南希·佩洛西 (D-CA)於 2015 年將斯瓦爾威爾分配到情報委員會時，聯邦調查局就決定告訴國會領導層關於斯瓦爾威爾“與中國間諜有問題” 。

麥卡錫稱，“所以不僅僅是我們擔心此案。聯邦調查局擔心讓一名國會議員加入議會情報委員會，因為他所能接觸和與中國間諜的關係，他是有權看到其他人看不到的東西。”

麥卡錫稱，“他們把斯瓦爾威爾帶到了領導人的情況報告中。我收到了那個簡報。所以我認為他不應該坐在情報委員會。”他說，“人們可在一個什麼委員會任職，但不應該在尊重國家安全的地方任職，因為誠信對我來說很重要。”

布賴特巴特新聞網稱，麥卡錫的言論是國會議員，更不用說是眾議院領袖就此事發表的最尖銳的言論之一。

Breitbart News 的 Matthew Boyle 於 2021 年 7 月獨家 報道稱，美國情報界擁有一份機密報告，其中包括關於 Swalwell 和中國一位Fang姓女性之間關係性質的“複雜而私密”的細節。熟悉機密報告內容且不願透露姓名的情報和國家安全消息人士告訴布賴特巴特新聞，這份報告包含 Swalwell 與fang姓女性關係性質的詳細信息，包括他們據稱一起進行的某些性行為。然而，熟悉機密報告的消息人士不願提供有關這些行為的性質或報告中其他細節的更多細節。該報告目前仍然處於機密狀態。

一位熟悉報告細節的前國家安全高級官員告訴布賴特巴特新聞，“對於那些看過斯瓦爾威爾案細節的人來說，令人震驚的是佩洛西和希夫如此願意讓他繼續留在情報委員會，即使是為了像他們這樣冠冕堂皇的黨派立法者，”

Axios於 2020 年 12 月首次報道稱，斯瓦爾韋爾是Fang的目標，Fang為他 2014 年的連任競選活動籌款，“多年來在多個活動中與斯瓦爾韋爾互動，甚至在斯瓦爾韋爾的 DC 辦公室安排了一名實習生。

Swalwell 從未承認與 Fang 有性關係，也拒絕回答有關他與她關係的問題。

據”熟悉該報告細節的第二位消息人士，也是一位前情報界（IC）領導層的外部高級顧問告訴布賴特巴特新聞說，“不管你是否認為 Eric Swalwell 是一個愚蠢到可以和中共間諜上床的人，證據都是確鑿的。” 這位高級顧問稱，“那份報告應該解密。無需擔心來源或獲得情報方法。將該報告保密的唯一目的是讓 Swalwell 免於尷尬。但這不是一個足夠好的理由。”