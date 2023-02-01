美國國會就新冠病毒溯源舉行共和黨掌控後首次聽證會

美國/新冠溯源

據美國《基督教科學箴言報》（The Christian Science Monitor）駐美國國會資深記者報道，美國國會眾議院2月1日舉行共和黨掌權之後的首次有關新冠病毒溯源的聽證會。今年一月，美國國會眾議院成立了一個新的特別調查小組來調查新冠病毒的起源問題，該小組由12人組成，7名共和黨人和5名民主黨人，小組的負責人是俄亥俄州的一名足科外科醫生、共和黨眾議員布拉德-溫斯特魯普（Brad Wenstrup）。

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主持聽證會的是來自華盛頓州的女議員凱西-麥克莫里斯-羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers），她是眾議院能源和商業委員會的成員，自2021年3月以來一直試圖從衛生官員那裡獲得信息，11月下旬曾經致函美國國立衛生研究院（NIH），對其 "持續缺乏透明度 "表示關切。她認為調查新冠病毒源頭問題是頭號公共衛生問題，她計畫傳喚與新冠疫情有關的美國公共衛生領域的兩位關鍵人物，他們是剛剛退休的安東尼·佛奇，和科林斯（Francis Collins）博士。

《基督教科學箴言報》的報道指出，由於中國對信息的嚴格控制導致新冠病毒起源的追溯問題延續至今。中國政府拒絕與世衛組織分享早期病例的原始數據。自2020年2月以來，武漢病毒實驗室的病毒數據庫一直處於關閉狀態，而且根據DRASTIC的組織的披露，武漢實驗室的病毒數據庫自從2019年9月就被切斷，而這一切至今都沒有可信的回答。

報道引述美國知情權組織（U.S. Right To Know）的執行董事加里·羅斯金（Gary Ruskin）指出，在他35年的工作中，從未遇到過像美國衛生研究院NIH那樣如此阻撓對COVID-19起源的調查，他的組織已經對NIH和其他八個聯邦政府的實體提起了信息自由法案訴訟。他們想知道更多關於武漢實驗室的病毒收集和生物安全記錄以及美國衛生研究院NIH對武漢實驗室冠狀病毒研究的監督。

另據美國攔截網站報道，根據美國衛生與公眾服務部監察長辦公室上周發布的一份長篇報告，美國國立衛生研究院未能有效監督一筆用於在中國研究冠狀病毒的有爭議的撥款。

該報告對美國國立衛生研究院和生態健康聯盟提出了批評，生態健康聯盟在2014年5月至2021年7月期間從美國國立衛生研究院獲得了近800萬美元的撥款，其中一些撥款被用來幫助資助中國武漢病毒學研究所的冠狀病毒研究。