賀錦麗要出席孟菲斯警暴死者葬禮

美國/警方暴力

美國副總統卡馬拉-哈里斯應當出席孟菲斯警察暴力受害者泰爾-尼古拉斯的葬禮，向這位在孟菲斯被警察殺害的29歲非裔美國人泰爾-尼古拉斯致敬。

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泰爾-尼古拉斯的葬禮將於2月1日星期三在田納西州的孟菲斯舉行。這名29歲的黑人男子在1月7日被警察例行攔截後毆打三天後死亡。

據本台特派記者報道稱，周五晚上，警察打人的畫面震驚了整個美國。對孟菲斯的人來說，這也仍然是一個震驚，更是一個無法理解的問題，因為這五名被指控謀殺的警察也都是非洲裔的美國人，就像他們的受害者一樣。

這使得泰爾-尼古拉斯的死去更加難以忍受，死者的母親在兒子的遺照前承認，"泰爾被黑人警察殺害的事實使他的死亡對我們來說要糟糕一萬倍，因為事件告訴我們，警察的暴行不僅僅是白人警察的問題，它是整個美國警察隊伍的問題，我們必須改變這種狀況。"

據研究黑人命案的運動組織報告說，即使這些警察是黑人，種族主義也可能在這場悲劇中起了作用。在非裔美國人佔65%的孟菲斯市，警察部隊大多是黑人，但對"黑命貴"運動來說，即使是黑人警察也會有種族主義的反射："當你進入警察系統時，你就被這個系統灌輸種族歧視東西了，不管你來自什麼種族。你學會了將黑人視為一種威脅。因此，即使他們自己是黑人，這些警察也將泰爾非人化，因為他們將泰爾的膚色視為一種威脅。"

然而，在2020年震撼美國的喬治-弗洛伊德之死後，美國總統拜登承諾對警察部隊進行重要改革，但在孟菲斯，在這場新的悲劇之後，人們不再相信這個諾言："喬-拜登在攝像機前發表了華麗的宣言，但具體來說，拜登沒有為我們做任何事情。"

拜登在競選期間承諾的、以喬治-弗洛伊德命名的重大警察改革由於缺乏多數票而在國會被擱置，因此在立法方面沒有或幾乎沒有改變。但警方危機應對發生改變。據為泰爾-尼古拉斯家人辯護的著名律師本-克倫普談所到的孟菲斯當局的處理模式，在不到一個月的時間裡，這五名警察都被指控犯有謀殺罪。毆打的圖像以透明的方式被公開，這無疑有助於平息當地街頭的憤怒。泰爾-尼古拉斯之死，沒有在當地引發暴力抗議活動。

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