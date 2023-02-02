世界第一家：加拿大要接待1萬名維吾爾人

加拿大/接待萬名維吾爾人

加拿大國會議員1日通過一項議案，欲接收1萬名逃離中國並繼續受到北京恐嚇的維吾爾難民。該議案由自由黨倡議，在議會獲得一致通過。該議案沒有法律約束力，但因是執政黨推動，一般認為加拿大當局將行政跟進落實接待程序。目前在加拿大有一個小型的維吾爾族社區，大約有3000人。

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加拿大準備歡迎1萬名維吾爾族人。1日稍晚在議會通過對決議案旨在 "加速1萬名維吾爾人和其他需要保護的突厥穆斯林進入加拿大，時間從2024年開始，為期兩年"。這類動議對政府沒有約束力，但該方案得到了特魯多政府的批准，在周三通過該議案後議會報以長時間的掌聲。

發起這項動議的議員薩邁爾-祖貝里在新聞發布會上說，"加拿大議會剛剛發生的事情是歷史性的"，是 "我們不接受侵犯維吾爾人人權的明確信號"。

據法新社說，該決議案承認"逃到第三國，以逃避中國國家的壓力和恐嚇，要求他們返回中國"的維吾爾人。該決議案還指責北京對收容這些難民的國家施加外交和經濟壓力。

該決議案說，如果他們返回中國，這些難民將面臨大規模任意拘留、強迫勞動和強迫絕育的 "高風險"。

該報道稱，維吾爾人是講突厥語的遜尼派穆斯林，是位於中國西北部的新疆主要民族，該地區長期受到伊斯蘭教徒和分裂分子的血腥襲擊。作為回應，中國當局在2010年代中期以反恐的名義進行了大規模的鎮壓。

該動議是在兩年前加拿大通過一項不具約束力的動議，將中國對維吾爾少數民族的打壓等同於 "種族滅絕 "之後的兩年。中國隨後譴責加拿大 "惡意挑釁"。

幾年來，中國一直被指控將100多萬維吾爾人和其他以穆斯林為主的少數民族成員，包括哈薩克人，關在新疆的營地里。

法新社稱，近年來，中國和加拿大的關係急劇惡化，特別是在渥太華於2018年應美國要求逮捕華為首席財務官孟晚舟之後。此後，孟晚舟被釋放。