五角大樓：“中國高空偵察氣球”在美西上空被發現

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據美聯社報導，美國官員2月2日表示，美國正在追蹤一個疑似中國高空偵察氣球，該氣球在美國領空上空被發現已有數日，但是由於擔心對地面人員造成傷害，五角大樓決定不將其擊落。

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一位高級國防官員對駐五角大樓的記者們說，美國有“非常高度的信心”認為，這是一個中國的高空偵察氣球，這個氣球飛越敏感地點，收集信息。其中一個發現該氣球的地點是蒙大拿州，那裡是美國三個核導彈發射井之一的馬姆斯特羅姆空軍基地的所在地。這位官員要求匿名討論敏感信息。

美國國防部發言人帕特里克·萊德(Patrick Ryder) 當天就此事提供了一份簡短的聲明。聲明寫道：“美國政府已經探測到並正在跟蹤一個高空偵察氣球，該氣球目前正在美國大陸上空。美國政府，包括北美防空司令部，繼續對其進行密切跟蹤和監測。”

聲明稱：“該氣球目前在遠高於商業航空交通的高度飛行，對地面上的人不構成軍事或物理威脅。在過去的幾年裡，這種氣球活動的事例以前也被觀察到過。一旦發現該氣球，美國政府立即採取行動，以防止敏感信息被收集。”

報導指，上述國防官員說，美國已通過多個渠道與中國官員進行了“接觸”，並將此事的嚴重性轉達給中方。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)預計將於周日展開對華訪問。目前還不清楚這是否會影響布林肯的旅行計畫。美國國務院還沒有正式宣布訪問計畫。

這位高級國防官員稱，美國確實準備好了包括F-22戰鬥機在內的戰鬥機，一旦白宮下令便將氣球擊落。五角大樓最終建議不這樣做，提到即使這個氣球是在蒙大拿州人口稀少地區的上空，因為它的體積，也會造成面積足夠大的碎片地帶，有可能給人們帶來風險。報導指，不清楚美國軍方如何防止其收集敏感信息，也不清楚如果氣球沒有被擊落，將如何處理。

這位國防官員說，高空偵察氣球正試圖飛越蒙大拿州的導彈場，但美國評估認為，就向中方提供其無法通過其他手段，如間諜衛星已經收集到的情報而言，該氣球的價值“有限”。這位官員不願說明氣球的大小，但說它足夠大，儘管它的高度很高，但商業飛行員可以看到它。

當地時間周三下午1:30至3:30，蒙大拿州比林斯洛根國際機場的所有空中交通都停止了，因為軍方向白宮提供了應對選擇。當地媒體《比林斯公報》拍攝到一張在該地區上空徘徊的大型白色氣球的照片，但五角大樓不願證實這是否是涉事氣球。這位國防部官員說，他們對這次發射感到擔憂的是氣球飛行的高度和它在一個地點上空停留的時間，但沒有提供具體細節。

據《華盛頓郵報》報導，美國國務院沒有立即回應關於該事件可能對布林肯訪華行程產生何種影響的評論請求，中國駐華盛頓大使館也沒有回應該報的置評請求。一位五角大樓高級官員在與記者的電話會議中說，奧斯汀防長在菲律賓旅行時，與美國國防部高級官員召開了一次會議，評估美方可能作出的反應，他們至少簡短地討論了擊落氣球的問題。這位官員和其他官員一樣，以匿名方式發言。

該高級官員說，包括美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）將軍在內的高級軍官建議不要擊落它，理由是墜落的碎片可能造成安全問題。另一位美國官員說，在到達美國本土之前，該氣球最初在阿拉斯加阿留申群島上空漂浮，然後在加拿大上空飛行。目前還不清楚該氣球最初是從哪裡發射的。由於問題的敏感性，一位不願透露姓名的美國情報官員向該報表示，此前在夏威夷和關島上空發現過類似的氣球。這位官員稱，它們裝有制導系統。