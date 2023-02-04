蒙大拿州民眾要求美國政府擊落中國間諜氣球

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民眾在蒙大拿州上空首度發現侵入美國領空的中國間諜氣球，在蒙大拿民眾中引起騷動，居民對於氣球的目的感到不安，要求美國政府將中國間諜氣球擊落。

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中國間諜氣球飛越美國高空，近日網絡上充滿對間諜氣球的疑問，“間諜氣球現在在哪裡？”、“間諜氣球追蹤器”等登上谷歌（Google）熱門搜索關鍵詞。網友在評論區中張貼晃動的氣球照片，在線追風人(Storm chasers)提供氣球穿越雲層的更新訊息。聖路易斯(St. Louis)幾家電視台開始提供該氣球的直播。

由於蒙大拿州有空軍基地及數十個核子洲際彈道飛彈發射窖，美方對中國政府稱該氣球是氣象氣球偏離軌道的說法深表懷疑。

蒙大拿州南方城市居民多克(Chase Doak)捕捉到氣球的影像，他表示：“我懷疑如果我們沒有在蒙大拿的比林斯(Billings)上空發現氣球，政府是否會發現它。氣球必須從空中移除，如果中國現在負起責任，他們就得回答為何氣球會出現在我們領空。”

比林斯居民休伊特(Todd Hewett)也懷疑中國的說法，並希望聯邦政府採取行動，把這個間諜氣球射下來。他說：“如果我們能刺穿氣球底部讓一些氣體散出，讓它更下降就好了，如果沒辦法，就炸了氣球。”

共和黨蒙大拿州聯邦眾議員辛克(Ryan Zinke)3日起在該州選民間發起民調，詢問是否應該擊落這個間諜氣球？他接受美聯社採訪時表示應該擊落氣球，他說，不然“這傳遞給我們盟友的訊息是，我們連一個氣球都無法處理好。”