中國與美國會海上爭搶被導彈擊落的氣球殘片？

中國/美國/氣球

美國用導彈擊落中國氣球。氣球事件沒有就此平息，相反可能醞釀新的糾紛與對峙。美國有警告稱，鑒於中國批評美國對中國只是誤入美國上空民用的氣象氣球反應過度，中國警告保留報復回應的權利，美國應當做好準備，應對中國可能與美國爭搶氣球碎片，尤其是所載機件的威脅。

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在中國的遭指是間諜氣球在美國南卡羅來納州海岸被擊落可能引發搶時間搜尋秘密有效載荷的競賽。美國警告稱要為“進一步挑釁”做好準備，中國也威脅要採取“堅決”行，中國外交部猛烈抨擊美國此舉是“明顯反應過度，嚴重違反國際慣例”。

據每日郵報今天報道稱，在美國周六擊落一個盤旋在蒙大拿州核發射井上空的中國間諜氣球後，北京警告稱將做出“回應”。美國國防專家表示，中國可能會試圖干預在南卡羅來納州海岸附近回收監視有效載荷。

隨着美國為中國的下一步行動做準備，前特朗普政府國防部官員詹姆斯安德森博士告訴福克斯新聞，北京也可能在未來幾天進一步挑釁美國的利益”，並暗示中國可能會幹預碎片及其監視有效載荷的回收。 他告訴福克斯說：“有可能，儘管人們肯定希望不太可能，但在未來幾天內，一艘或多艘解放軍指揮的海上船隻可能會試圖干擾位於美國領海內的氣球碎片的回收工作。”

據安德森稱，“如果發生這種情況，美國軍艦將完全有理由向任何此類入侵者提供前往海底的單程票。”

據一名高級軍事顧問告訴福克斯新聞，墜落氣球的碎片場大約有七英里寬，水深估計為 47 英尺。 美國雖然有多艘海軍和海岸警衛隊船隻在該地區建立安全和搜索範圍，但高級顧問表示官方救助船要到幾天後才能到達。 目前還沒有關於從大西洋回收氣球的時間表，但官員們估計這將在短時間內完成。 據美國國防官員估計氣球大約有三輛公共汽車那麼大，碎片場很大。

回收後，氣球碎片將在聯邦調查局總部所在地弗吉尼亞州匡蒂科進行分析。