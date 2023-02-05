中國間諜氣球案引發美國兩黨鬥爭 拜登被喊下台

美國/氣球

在海軍和海岸警衛隊努力保護被擊落飛行器周圍的邊界時，一夜之間還出現了另外三個中國間諜氣球在特朗普政府期間進入美國領空的消息，但公眾從未被告知，氣球也從未被擊落。 儘管如此，共和黨人卻呼籲拜登和副總統卡馬拉·哈里斯就最近的事件辭職。

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據每日郵報今天報道稱，中國間諜氣球事件引發美國國內政治鬥爭。在海軍和海岸警衛隊努力保護被擊落飛行器周圍的邊界時，一夜之間還出現了另外三個中國間諜氣球在特朗普政府期間進入美國領空的消息，但公眾從未被告知，氣球也從未被擊落。 發布此消息的是美國國防部本身。

但這一消息震驚了前國防部長馬克埃斯珀，他告訴美國有線電視新聞網，他對五角大樓的聲明感到“驚訝”。 他說，他在 2019 年 7 月至 2020 年 11 月期間任職期間，從未被告知中國監視氣球進入美國的信息。

埃斯珀說，“我不記得有人來過我的辦公室，也沒有讀過任何關於中國在美國上空安裝監視氣球的信息”，他並說，如果有此事，“我肯定會記得這一點。”

就在此次中國間諜氣球消息曝光之際， 共和黨人聲稱如果是特朗普，他就會下令擊落中國的間諜氣球。共和黨人同時還呼籲 喬·拜登因對間諜氣球的處置回應停滯軟弱而辭職。

據南卡羅來納州議員威爾遜在一條推文中說：“災難性的中國間諜氣球奇觀顯然威脅到從阿拉斯加到我在南卡羅來納州的家鄉社區的美國家庭，並證實拜登總統和哈里斯副總統應該辭職。” 他還說：“對於美國家庭來說，哪個政黨掌權無關緊要，重要的是領導者的首要標準應該是他們的能力，而不管政黨如何，可悲的是拜登和哈里斯都是無能的失敗者。”

美國參議員喬什·霍利曾呼籲就“重大國內安全威脅”舉行針對拜登的聽證會。喬什·霍利在推特上寫道：“國土安全委員會現在需要就中國間諜氣球舉行公開聽證會，聽證拜登解釋是如何讓這一切發生的。”

據眾議員妮可·馬利奧塔基斯 (R-Staten Island) 告訴紐約郵報，“共產主義中國的監視氣球違反了國際法並威脅到我們的家園，”她說：“令人憤慨的是，拜登政府幾天前在氣球飛越阿留申群島時發現了，卻什麼也沒做。” “總統甚至沒有對中共這種不可接受的侵略行為發表評論。”