特魯多：美國擊落侵犯美加領空的中國氣球，加拿大強烈支持

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加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）2月4日通過推特表示：“今天，美國擊落了中國的高空偵察氣球，該氣球侵犯了美國和加拿大的領空和國際法”，“加拿大強烈支持這一行動”。

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特魯多當天在推特上寫道：“今天，美國擊落了中國的高空偵察氣球，該氣球侵犯了美國和加拿大的領空和國際法。加拿大強烈支持這一行動——我們將繼續合作，包括通過北美空防司令部，在我們的安全和防禦方面進行合作”。此前，加拿大外交部就涉事氣球進入該國領空事件召見了中國駐加大使。

加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）周六還發表聲明稱：“今天，美國採取了明確的行動，擊落了中國侵犯美國和加拿大領空和國際法的高空監視氣球。昨晚和今天，國家安全和情報顧問及國防參謀長向總理和我介紹了今天的行動。”

阿南德稱：“國家安全界的官員一直在進行兩國合作，加拿大一直與美國同行就該決定進行密切接觸，並明確支持所採取的行動。加拿大感謝美國的密切協作。兩國的北美空防司令部 (NORAD) 一直在跟蹤和分析這個高空監視氣球的軌跡和行動”。她表示：“加拿大和美國通過北美防空司令部的合作確保了北美空中主權的安全和防衛，我們感謝其成員的守望。”

五角大樓的官員周六稱：“這是一個中華人民共和國（PRC）的監視氣球。這個監視氣球故意穿越了美國和加拿大，我們相信它是在尋求監視敏感的軍事地點”。該部門稱，美國官員於1月28日首次發現該氣球及其懸掛物，當時它在阿留申群島附近進入美國領空。該氣球穿越阿拉斯加、加拿大，在愛達荷州上空重新進入美國領空。

中國外交部周日通過聲明表示：“中方對美方使用武力襲擊民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議”，並重申“該飛艇屬民用性質，因不可抗力進入美國，完全是意外情況”。聲明指出，“中方將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利。”