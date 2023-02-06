如何回應美國擊落氣球 紐時：習近平的棘手難題

中國偵察氣球風暴

美軍當地時間2月4號下午出動戰機擊落入侵領空的中國偵察氣球後，北京強烈抗議，宣稱美方動用武力襲擊中國“民用無人飛艇”是“明顯過度反應”，中方保留“使用必要手段處置類似情況”的權利，但紐約時報記者儲百亮（Chris Buckley）6日發文表示，中國可動用的報複選項或許並不多。

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據紐約時報記者儲百亮撰寫的文章指出，中國對於布林肯訪華計畫因他們口中的“無心之過”破局感到困惑。北京官員原準備本周接待即將來訪的美國國務卿布林肯，與他舉行會談，以防止中美之間因一系列問題引發的緊張關係而進一步惡化，這些問題包括技術壁壘和出口禁令、西方國家對中國在香港和新疆的強硬政策的不滿，以及美國對台灣的支持，北京一直要求自治的台灣必須接受統一。但是布林肯以對氣球事件感到憤怒為由，取消了北京之行。

文章續稱，美國兩黨人士都對中國偵察氣球出現在美國上空群情激憤，北京對這種憤怒的反應表明中國領導人不明白為什麼原定在北京舉行的會談會被氣球攪亂，他們把氣球出現在美國上空描述為一個無意間形成的錯誤。但中國也表示，可能會以某種方式對美軍擊落氣球進行報復。外交部在聲明中指出，中國“保留作出進一步必要反應的權利”。

其實這篇文章在開頭就說，北京做出了自衛性、憤怒、給自己留有餘地的反應，表明了中國領導人習近平面臨的挑戰。他在努力穩定關係的同時，盡量不做出讓步。

該文同時也表明，中國如何調整確定反應程度，對習近平而言，將是個棘手的問題。

曾擔任奧巴馬政府亞太事務高級顧問、現任美國喬治城大學（Georgetown University）國際政治學教授麥艾文（Evan S. Medeiros）告訴紐約時報說：“中國所處的地緣政治位置非常緊繃，他們被當場抓包，無路可躲，而且此時他們正希望跟以美國為主的許多強權改善關係。”

文章又說，當中國網民疾呼北京挺身反擊美國擊落氣球，此刻就算習近平與其他中共領導人能不顧民眾壓力，他們本身敏感的自尊心可能也會要求採行一些象徵性反制措施來挽救面子。但習近平現正疲於應付國內壓力，可能會想避免跟拜登政府針鋒相對。眾所周知，中國突然放棄嚴格的武漢肺炎“清零”政策後，經濟仍未恢復元氣；政府也正試圖緩解長期的房地產危機；美國加強限制出售先進技術給中國，尤其是尖端半導體，更可能傷害中國企業和習近平的創新計畫。

習近平在獲得第3個5年任期後，已試圖緩解與美國、澳大利亞、歐洲強權的緊張關係，憂心他們組成更穩固的聯盟來抑制中國。文章引述史丹佛大學弗利曼斯伯格里國際研究所（Freeman Spogli Institute for International Studies）中國軍事安全政策專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）認為，對擊落氣球一事小題大作“對中方而言會是非常糟糕的戰略行動”，他們愈是大聲抱怨，“這是一枚民間氣象氣球被吹偏路線”的說詞就愈不可信。

按照這篇文章分析，儘管中國政府提及可能有進一步行動，但中國政府對氣球被擊落的反應，也暗示他們不想被這項爭執糾纏。中國外交部聲明的用字暗示北京可能會繼續為本身的行動辯護、否認氣球是間諜載具，同時不做出可能加劇爭執的回應。

文章提醒，值得注意的是，中國雖指控美國擊落氣球違反了國際慣例，卻未提到此舉違反任何國際法。中國也強調會“堅決維護有關企業的正當權益”，可能有助於說服他人中國政府未直接參與施放氣球。

文章提到美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）研究中國在國際法中的角色，他在回覆紐時記者問題的電子郵件中寫道，中方用詞“反映出外交部不認為擊落氣球明顯違反法律”。如果某件事違反國際法“外交部就會講出來，所以他們現在沒這麼說的意義，很重要。” 而且他們必須思考自身權益，以防美國開始送氣球或無人機進入中國。如果他們對於此事用力過猛，就有可能傷害到他們未來需要使用到的法律依據。

文章話鋒一轉說，如同去年對美國時任眾議院院長佩洛西訪台的反應，這一次，在中國社群媒體微博上也有一些聲音認為應該對美國更強硬。但其實中國領導人在引導或壓制民族主義仇恨上有巨大的權力，尤其是習近平，他已經消除了中國人自發抗議的空間，所以這些憤怒情緒幾乎沒有將人們推向採取煽動性行動的可能。

位於華東地區的南京大學國際關係教授朱峰對紐約時報表示，布林肯就取消訪華的決定致電中國最高外交政策官員王毅，這個做法表明，無論是中國或者美國，都希望繼續保持溝通。

但朱峰警告如果新任眾議院議長麥卡錫訪問台灣的話，可能會給中美之間的緊張關係帶來更大的壓力。

文章末段強調，依朱鋒的看法，即使氣球危機迅速平息，這件事也表明了自20世紀70年代初的“乒乓外交”為中美關係鋪平道路以來（兩國乒乓球運動員曾在那段時間通過一系列比賽，幫助緩和了幾十年的敵意）而現在兩國的互信度已降到了什麼水平。

這篇文章以朱峰的話做總結：“50多年前，中美關係破冰始於乒乓外交，” 國關教授他用的是中國互聯網上一個流傳說法。“中美關係從一個小球開始，現在因為一個大球或氣球而陷入困境。我從未想到這個隱喻會發生。”