秘魯面對政治危機宣布延長緊急狀態

秘魯政府宣布延長並延長緊急狀態，晚上 8 點至凌晨 4 點宵禁，以應對反對總統迪娜·博盧阿爾特 (Dina Boluarte) 的叛亂，這場叛亂在兩個月內造成至少 48 人死亡

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根據官方雜誌報道，秘魯政府於 2 月 5 日星期日延長秘魯南部的七個地區（ 馬德雷德迪奧斯、庫斯科、普諾、阿普里馬克、阿雷基帕、莫克瓜和塔克納） ，全部實施延長緊急狀態措

施範圍內，該措施將實施 60 天。 1 月 13 日，政府將利馬、埃爾 卡亞俄、庫斯科和普諾各省的緊急狀態 延長 30 天。

這項緊急延期措施不涉及首都利馬，也不涉及該國主要海運碼頭和最大機場所在的卡亞俄，緊急狀態將於 2 月中旬結束。 這讓軍隊可以增援警察以恢復公共秩序。 它還暫停了行動和集會自由等憲法權利。

政府法令規定普諾省宵禁時間為晚上 8 點至凌晨 4 點，為期 10 天，普諾省是反政府抗議活動的中心，1 月 9 日，該省有 18 名平民和一名警察在衝突中喪生。

自 12 月 7 日當時的總統佩德.羅卡斯蒂略在試圖解散國會並通過法令統治後被。，之後，秘魯就一直受到政治危機的衝擊，幾乎每天都有抗議活動。 抗議者設置的路障導致多個地區出現食品、燃料和其他必需品短缺。

示威者要求解散國會，制定新憲法，並要求在總統佩德.羅卡斯蒂略 (Pedro Castillo) 被捕後擔任副總統的迪娜博盧阿爾特辭職。 迪娜.博盧阿爾特數次試圖通過法律允許提前舉行選舉的嘗試，均以失敗告終。 最後一次於周五舉行，但沒有成功，因此阻止了關於該主題的任何進一步辯論直到 8 月。