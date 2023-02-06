【視頻】 中國：拉美上空發現的“飛艇”來自中國 系“誤入”

氣球事件

在美國上空發現並被擊毀的中國”間諜“氣球

中國外交部門周一（2月6號）表示，在拉丁美洲上空發現的的”氣球“確實來自中國，但 "屬於民用性質"，但“由於受氣候影響， 而且自身控制能力有限， 這架飛艇嚴重偏離了預定路線，誤入拉美和加勒比上空”。

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據法新社，美國軍方周六（2月4號）在總統拜登的命令下擊落了在美國上空飛行數日的第一個中國氣球，引發了北京的強烈批評。

前一天，美國國防部說它在拉丁美洲上空發現了第二個 "中國偵察氣球"。哥倫比亞在周末也曾宣布，一個氣球飛過其領土。

據法新社，哥倫比亞空軍說，星期五上午發現了這個氣球，並對其進行監測，直到它離開國家領空。 這個南美國家的軍事當局保證，這艘飛船在任何時候都沒有 "威脅到 "該國的安全和防禦，他們沒有提供關於其位置或軌跡的細節。

中國外交部發言人毛寧周一2月6號在例行的新聞發布會上說： "經過查證，原來這個無人駕駛氣球源自中國。它是民用性質的，用於飛行測試。” 她說：“由於受氣候影響， 而且自身控制能力有限， 這架飛艇嚴重偏離了預定路線，誤入拉美和加勒比上空。 中國是負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法已同有關各方進行通報，並妥善處理不會對任何國 造成 任何威脅。各方也都對此表示理解。”

她沒有說明這艘船屬於哪個實體。

美國軍方周六在該國東南部的南卡羅來納州海岸擊落了第一個中國氣球，五角大樓認為這是一個間諜裝置。 中國說這是一架民用飛機，並指責美國使用武力是 "反應過度"。

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01:38 美國導彈擊落中國氣球 REUTERS - RANDALL HILL