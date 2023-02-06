【視頻】中期選舉後 拜登首次向新國會發表國情咨文演講

美國政治

美國總統拜登(Joe Biden)定於周二（2月7號）向新一屆國會發表國情咨文演講，這也是他首次向中期選舉後出現分裂的國會講話。

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華爾街日報分析認為，拜登希望詳加闡釋積極的經濟跡象，但難以躲開新的美中緊張局勢和仍在繼續的烏克蘭戰爭投下的陰影。

法新社指出，拜登目前民意低迷，也受到他的年齡的阻礙，加上中國氣球事件的影響，周二將在國會面前要嘗試告訴美國人，儘管發生了一切，他仍然是他們的最佳選擇。

在華盛頓，國會大廈周圍已經為美國政治生活的這一重要儀式設置了路障。

如果喬-拜登像所有專家預測的那樣，很快正式參加2024年的選舉，他將不得不說服他的同胞們把白宮的鑰匙交給他，直到他86歲。

這位歷史上最年長的總統認為，他需要更多的時間來履行他的主要承諾：振興工業，造福中產階級；安撫動蕩的社會；面對以中國為首的越來越大膽的專制國家，確保美國的權威。

喬-拜登還有很長的路要走：根據《華盛頓郵報》和美國廣播公司的民意調查，62%的美國人認為，自2021年1月以來，這位民主黨總統 "幾乎沒有做什麼"。

法國France24電視台駐華盛頓記者Mattieu Mabin分析認為，在一個總統的後半任期，面對一個分裂的國會，甚至是一個反對派控制的國會，是美國政治生活中最平常的事情。但這個第118屆美國的國會卻很特別，不僅僅是因為參議院仍然是民主黨控制，這是喬-拜登的陣營的優勢，因此有一個共和黨占微小多數的參議院和一個民主黨的眾議院。但最終，只要眾議院對總統有敵意，國會一般就會癱瘓，至少在立法方面是如此，而這正是國會的主要職責。但是，既然談到分裂，那麼特別值得觀察的是政治組織本身的裂痕。誠然，民主黨左翼近年來一直在不斷脫離中間派，但這次有了這個新的立法機構後，我們也看到了共和黨的裂痕，激進的右翼決定發出自己的聲音。

01:20 美國總統拜登周六在馬里蘭州機場接受媒體採訪資料圖片 © 路透社圖片