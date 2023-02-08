【視頻】拜登國情咨文演講直接提到中國和習近平

美國/拜登

美國 – 周二（2月7號），美國總統拜登在向國會兩院發表了 "國情咨文 "。針對中國，拜登表示“美國不會被中國嚇倒”，同時表示，在中國氣球飛越美國領土後被擊落的事件發生後，美國並沒有尋求與北京發生衝突。

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美國總統在向國會兩院發表的 "國情咨文 "中說："我致力於與中國合作，在我們能夠推進美國利益和造福世界的地方。但不要搞錯了，正如我們上周明確表示的，如果中國威脅到我們的主權，我們將採取行動保護我們的國家。而且我們也做到了。讓我們把話說清楚。我們在世界各地都面臨著嚴重的挑戰。但在過去的兩年裡，民主國家變得更強大，而不是更弱。專制國家越來越弱，而不是越來越強。給我舉一個換位與習近平站在一起的世界領導人，說一個，給我舉一個出來。美國正在召集全世界來應對這些挑戰，從氣候到全球健康到糧食不安全，到恐怖主義，到領土侵略。盟友們正在加緊努力，花費更多，做得更多。看！太平洋上的夥伴和大西洋上的夥伴之間的橋樑正在形成，那些賭美國輸的人正意識到他們多麼錯誤。反對美國從來都不是一個好賭注。從來沒有！ ”

美國軍方上周六在南卡羅來納州海岸擊落了中國的氣球，五角大樓認為這是一個旨在收集敏感信息的間諜氣球。 北京一直堅持認為這是一個民用氣球，主要用於收集氣象數據。 拜登先生因拖延將其摧毀而受到共和黨反對派的嚴厲批評，反對派稱這是其政府對北京 "軟弱 "的表現。

據法新社，在演講中，總統態度堅定，強調美國 "處於幾十年來最強大的地位，可以與中國或世界上任何其他國家競爭。他說："贏得與中國的競爭應該使我們所有人團結起來，"但他決心 "在能夠為美國利益服務並使世界受益的地方與中國合作。

中國回應

周三被問及美國總統的言論時，中國外交部發言人毛寧表示， "我們將按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的三原則來處理中美關係。同時，將堅決捍衛中國的主權、安全和發展利益。美國應樹立客觀理性的對話認知，奉行積極和務實的對華政策，並與中方一道推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。"