中國間諜氣球引發得州對中國人買地再審視

美國/氣球事件

中國氣球事件爭議蔓延，華盛頓和北京之間的緊張關係不僅在空中，而且在美國的土地上擴大，一位得克薩斯州的民選官員希望保護德克薩斯州免受中國當局的淫威。

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據法新社今天報道稱，氣球事件讓得州再熱議外國人買房買地。美國南部的州的參議院共和黨人議員Lois Kolkhorst去年11月就提出一項法案，以國家安全為由，禁止任何中國、俄羅斯或朝鮮公民購買該州土地。

該議員說，"許多得州人對美國國家安全和越來越多的財產被某些敵對的外國實體收購感到擔憂。"該州州長格雷格-阿伯特（Greg Abbott）也是共和黨人，是移民限制的堅定支持者，他也在反對意見中。他已經承諾，一旦得克薩斯州參議院批准該法律，他將立即簽署該法律。

不過，這樣的法案有沒有歧視之嫌呢，也已經有批評。根據官方數據，在得州2800萬居民中，約有140萬人是亞裔，包括22.35萬華裔。在德克薩斯州人口最多的城市休斯頓，有超過15.6萬人稱是亞裔。其中不僅有美籍華人，也有持有 "綠卡 "的中國公民。

法新社引述設在休斯敦的一個倡導美國亞裔權利的協會的負責人羅玲說，"所有這些人都交了稅，為教育做出了很大的貢獻，"羅玲批評說，"如果他們不能在這裡買房，這是不公平的，這是對華人社區的公然歧視。" 她承認，雖然其他國籍的人也成為限制目標，但中國社區受限是最大的。

得克薩斯州眾議院的民主黨人吉恩-吳說，這不是美國第一次將少數民族 "妖魔化"。他說，1960年，德克薩斯州試圖通過一項法律，禁止華人擁有雜貨店。這位民選官員現在對中國和美國之間重新出現的緊張局勢感到擔憂，因為中國的氣球被華盛頓指責為間諜活動，並在星期六在東海岸附近被擊落，該氣球在美國本土上空飛行了數天。他還認為，氣球事件對參議員Kolkhorst提出的限製法案提供了佐證。

但支持限制性法案的議員認為，一名退休的中國軍官試圖在一個空軍基地附近購買56,000公頃土地後，是時候採取限制行動了。議員認為該中國退役軍官與中國共產黨有聯繫。

稍早，得州批準的一項法律現在阻止被認為與中國政府有聯繫的公司進入電網或進行被認為是戰略性的活動。

根據另一位民選官員Gene Wu的說法，這項法律是合理的，但目前正在討論的卻針對個人，則不可以。

根據美國全國房地產經紀人協會的數據，在2021年3月至2022年3月期間，中國投資占外國公民在美國進行的所有房地產交易的大約6%。這主要是在加利福尼亞或紐約，比在得克薩斯州更多。

得州並不是唯一關注外國公民對土地或房地產日益增長引發爭議的州。據《紐約時報》援引官方消息稱，美國至少有11個州正計畫對此類投資進行監管。該報援引民主黨籍參議員梅麗莎-赫塔多的話說，加利福尼亞州已經通過了這樣的立法，作為更好地了解外國土地買家背後是誰的第一步。