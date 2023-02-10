拜登命令美軍在阿拉斯加上空“擊落”一個“高空物體”

據美國有線電視新聞網CNN報道：白宮周五宣布，總統喬·拜登下令軍方擊落當天早些時候盤旋在阿拉斯加上空的一個所謂“高空物體”。

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美國國家安全委員會戰略通信協調員約翰 柯比告訴媒體：“過去 24 小時內，國防部一直在追蹤阿拉斯加領空的一個高空物體，” 這個疑似中國監視氣球的高空物體在 40,000 英尺的高度飛行，“對民用飛行安全構成合理威脅”。“出於謹慎考慮並在五角大樓的建議下，拜登總統命令軍方擊落該物體，他們做到了。它進入了我們的領海——這些水域現在是冰凍的——但在領空內和領海上空。

柯比補充說，這個新物體是在“靠近加拿大邊境”的北冰洋冰凍水域被美國北方司令部戰鬥機擊落的。該物體“昨晚”首次引起美國政府的注意。“在接到擊落它的命令之前，我們能夠讓一些戰鬥機起飛並繞過它，飛行員的評估是無人駕駛。”

比還提供了一些關於該物體的命名指南，美國並未將其稱為氣球，也尚未將其歸因於中國或任何其他實體。

柯比說：“我們稱其為物體，因為這是我們目前擁有的最好描述。我們不知道誰擁有它——無論是國有、企業所有還是私人所有，我們只是不知道”。

“我們沒有任何信息可以證實該物體的既定用途。我們確實希望能夠回收碎片，因為它不僅落在我們的領土空間內，而且落在我們認為是冰凍的水面上。因此將進行恢復工作，我們希望它會成功，然後我們可以了解更多有關它的信息。”

柯比說，該物體比中國疑似間諜氣球“小得多”，並將其與“大約一輛小型汽車的大小”進行比較。上周六墜落的氣球被美國官員描述為大約有三輛公共汽車那麼大。

柯比說，拜登“絕對參與了這一決定”，並在五角大樓領導人的推薦下下令執行。

美國有線電視新聞網評論說：這是不到一周內美國戰鬥機第二次擊落飛越美國領空的物體。拜登政府因處理疑似中國間諜氣球而面臨質疑，該氣球上周漂浮在全國各地，周六在卡羅來納州海岸附近的大西洋被擊落。

雖然美國總統堅持他和他的政府處理氣球的方式，但他因允許可疑的間諜氣球在將其擊落之前漂浮在美國大部分地區上空而受到共和黨人的批評。