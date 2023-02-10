巴西/美國/盧拉

巴西總統盧拉今天抵訪美國白宮。盧拉會見拜登的主要議題，聚焦民主國家的團結。

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據本台報道，巴西總統盧拉今天在美國白宮接受拜登為他主持的歡迎儀式。雙方將重點討論在面對對民主的攻擊時的團結。據本台在華盛頓的記者Guillaume Naudin報道，盧拉在1月9日受到拜登邀請。在巴西前總統賈伊爾-博爾索納羅的支持者襲擊巴西議會後，拜登打電話給盧拉，向盧拉保證他的聲援並邀請盧拉到訪華盛頓。一個月後，盧拉就來了。這就是盧拉這次訪問美國的主要信息：經歷過同類型威脅和事件的民主國家之間的團結。

當然，除了這一強烈的象徵話題與政治信息，兩人還要討論環境問題。盧拉已經決定與亞馬遜地區的森林砍伐和非法開採金礦作鬥爭。他正在尋找支持，並希望能從美國拜登那裡找到支持。

巴西與美國在重要問題上存有分歧。關於烏克蘭的戰爭，巴西贊成對話，並拒絕向基輔輸送武器彈藥。美國還對中國日益增長的影響力感到擔憂，中國現在卻是巴西最大的合作夥伴。盧拉將在下個月訪問北京。

最後，盧拉一個沒有放下的懸念，是關於對巴西的議會襲擊事件調查的關注，巴西前極右翼總統還在美國。博爾索納羅甚至已經申請了簽證，想在美國逗留更長時間。

這是盧拉自1月1日上任以來首次正式出訪拉丁美洲以外地區。盧拉是於周四晚上抵達華盛頓。盧拉這次旅行定位將巴西重新登上國際舞台。