如何有效監控間諜氣球 美國重啟U-2偵察機

漫畫/氣球/U2

中國間諜氣球案讓美國尋找飛行高度能夠夠得着氣球的飛機進行監控或處置，被譽為冷戰時期驕子U-2偵察機因此重煥生機，擔起監控中國氣球重任。

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據華爾街日報稱，在一隻疑似中國間諜氣球飛越美國領空時，五角大樓依靠冷戰初期首次設計的一款飛機對其予以監控。蛟龍夫人(U-2 Dragon Lady，簡稱U-2)偵察機幫助跟蹤了穿越北美一周的這隻氣球。這款飛機能夠在大約7萬英尺的高空飛行，這是其他已知的美國空軍飛機無法達到的高度。

U-2已經服役了近70年，五角大樓曾多次推動其退役，但最終成功留了下來。與B-52轟炸機一樣，這款飛機的壽命也得到了延長，配備了新的發動機、傳感器和其他技術。上一架U-2偵察機交付服役還是在1989年。

美國空軍於1974年從美國國家偵察局(National Reconnaissance Office)手中接過了這些飛機。空軍表示，本月早些時候，31架U-2偵察機中的兩架在這隻氣球於6萬至6.5萬英尺的高空飛行時進行了跟蹤。長期以來被指定為該型號飛機替代品的無人機無法企及這樣的高度。

能飛得更高更快的SR-71“黑鳥”(Blackbird)於1999年退役。

消息沒有提及美國是否有重啟“黑鳥”的打算。

據製造商洛克希德-馬丁公司稱，單人駕駛、單引擎的U-2將能夠在這隻氣球上方和周圍飛行，機上傳感器讓它能檢查氣球，並檢測它接收或發射的電子信號，還可進行干擾。

根據非機密的政府文件，U-2於1955年首飛，這是由Kelly Johnson領導的洛克希德著名的Skunk Works團隊的產品，並於次年投入使用，飛越前蘇聯上空。

這款飛機的續航里程為7,000英里，巡航速度約為每小時400英里，還可以在飛行中加油。

華爾街日報說，這架細長的噴氣式飛機的翼展只比波音公司的737飛機略小，但機身只有波音公司737客機的一半長，這讓它具有滑翔機般的性能，即使在攜帶超過2噸的監控設備的情況下也能長時間飛行。空軍的一份簡報，這些特點共同為U-2贏得了一個被廣泛接受的稱號，即世界上最難駕駛的飛機。