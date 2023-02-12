美加擊落的圓柱形飛行物啥樣？

美國/加拿大/圓柱形飛行物

整個周末，有關在加拿大上空被美國與加拿大聯合行動擊落的物體的詳細信息很少。但美國官員現在將該物件描述為“帶有繫繩有效載荷的小型金屬氣球”。共3個被擊落的飛行物，仍然有兩個不知所屬，中國沒有宣稱擁有權，美國和加拿大也謹慎沒有放出猜測信息。

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據美國福克斯新聞今天報道稱，美國首次描述在加拿大被擊落的不明“物體”，稱是一個攜帶有效載荷的“小型金屬氣球”。

周六，美國總統拜登和加拿大總理特魯多下令擊落該物體。

此前其他報告將該飛行器以及有效載荷描述為“圓柱形”。到它被擊落時，美國和加拿大已經對該裝置進行了一天多的追蹤。

據該報道，美國和加拿大仍表示該飛行器的來源不明，正在嘗試回收碎片。

周六擊落行動後不久，白宮公布了拜登和特魯多之間的通話記錄。“出於謹慎考慮，並在他們軍隊的建議下，拜登總統和特魯多總理授權將其擊落，”報道稱。“拜登總統授權分配給北美防空司令部的美國戰鬥機執行這次行動，一架美國 F-22 與加拿大當局密切協調，擊落了加拿大境內的飛行物體。”

該飛行裝置是過去一周美軍在北美上空擊落的第三架飛行物。稍早拜登首先命令一架 F-22 戰鬥機在南卡羅來納州海岸擊落一艘中國間諜氣球。另一艘來歷不明的飛行物在阿拉斯加和加拿大之間的冰凍水面上被擊落。

消息說，美國和加拿大目前正在努力回收這三艘飛行物的碎片。然而，只有一架在美國東海岸被擊落的氣球由中國認領是中國製造的。