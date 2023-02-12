美國民航監管局：短暫關閉密歇根湖領空後恢復正常

領空安全

北美 – 美國民航監管局12日宣布，出於“國防”安全考慮關閉密歇根湖領空。據軍方稱，11日，美國蒙大拿州的領空暫時關閉，調查發現“雷達異常”，但軍方表示並未發現飛行“物體”。另據最新消息，“美國聯邦航空局短暫關閉了密歇根湖上空的部分領空，以支持國防部的行動。領空目前已重新開放”。法新社詢問詳細情況時，美國國防部不肯回應。

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美國軍方2月10日下午再次動用美國最先進的隱身噴氣戰機F-22擊落了一個在美國阿拉斯加上空飛行的尚未確定身份的物體。擊落的地點距離阿拉斯加海岸十英里。

這是美軍在不到一周的時間裡第二次擊落空中飛行物體。上周六，來自中國的一個間諜氣球在美國領空上漂移數日後在美國南卡羅萊納州沿岸附近上空被擊毀。

五角大樓說，第二個被擊落的物體於周四晚上首次進入美國領空，在阿拉斯加東北部上空移動時被美國軍方跟蹤，飛行高度為1.2萬米（4萬英尺），其大小與一輛小型汽車差不多，與先前被擊落的那個中國間諜氣球相比要小很多。

五角大樓還認為，目前沒有跡象顯示，這個物體是可操縱的。

白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·科比周五表示，雖然這個在高空飛行的物體的具體樣子尚不清楚，但它“對民航飛機的安全構成了合理的威脅”。

科比表示，這個物體與美國境內發現的那個間諜氣球不同，它上面沒有懸掛“有效載荷”。科比說，“我們把它稱為一個‘物體’是我們目前能夠作出的最好的描述”。