美軍機加上空擊落不明飛行物：圓柱形新形態 美導彈發射地雷達失靈

美國/加拿大/圓柱形不明飛行物

架美國 F-22 戰鬥機11日稍晚在加拿大上空擊落了一個不明圓柱形物體，這是幾天來的第二起此類事件，剛剛過去的北美在長達一周的時間裡，中國間諜氣球成為全球關注聚焦，也顯示美加緊張和不安。

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據路透社的消息說，美國戰鬥機在加拿大上空擊落不明飛行物是圓柱形物體。

美國軍方還報告，在蒙大拿州緊急起飛了戰鬥機，以調查雷達異常情況，雷達不明失靈引發聯邦短暫關閉領空。北美航空航天防禦司令部 (NORAD) 在一份聲明中說：“這些飛機沒有發現任何與雷達故障相關的物體。”

加拿大總理特魯多 (Justin Trudeau) 首先宣布周六在育空北部地區被擊落，稱加拿大軍隊將打撈和分析殘骸。加拿大國防部長安妮塔·阿南德拒絕推測該物體的來源，她說該物體是圓柱形的。她沒有稱它為氣球，而是說它比一周前在南卡羅來納州海岸被擊落的中國氣球小，但外觀相似。

她還說，圓柱形飛行物在 40,000 英尺（12,200 米）高空飛行，對民用空中交通構成威脅。該飛行物在美國東部時間 3:41（格林威治標準時間 2041）被擊落。但加拿大國防部長安撫說，“沒有理由相信該物體在加拿大領土上的影響會引起任何公眾關注與不安。”

美國五角大樓表示，北美防空司令部周五晚些時候在阿拉斯加上空發現了這個物體。來自阿拉斯加州埃爾門多夫-理查森聯合基地的美國戰鬥機在該物體越過加拿大領空時對其進行了監視，加拿大的 CF-18 和 CP-140 飛機也在那裡加入了編隊。

五角大樓發言人布里格說：“在美國和加拿大當局的密切協調下，一架美國 F-22 戰鬥機使用 AIM 9X 導彈擊落了加拿大境內的物體。”

據五角大樓表示，在拜登與特魯多通話後，美國總統喬拜登授權美國軍方與加拿大合作擊落高空飛行器。白宮表示，拜登和特魯多同意繼續密切協調，以“保衛領空”。

路透社說，一天前，拜登下令再次擊落阿拉斯加戴德霍斯附近的一個不明飛行物。

星期六，美國軍方對在阿拉斯加海冰上進行的恢復工作中了解到的情況（如果有的話）保持沉默。