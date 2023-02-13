美軍擊落第四個神秘飛行物 稱8角形或有其他解釋

美國/氣球

據美國五角大樓表示，美國軍用戰鬥機周日稍晚在休倫湖上空擊落了一個八角形物體，這是自疑似中國監視氣球使北美安全部隊處於高度戒備狀態以來的最新事件。該飛行器被排除是氣球，更是物體。美軍官員稱，該飛行物“不排除關聯外星人或任何其他解釋。”

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據路透社消息，美軍在休倫湖上空擊落了一飛行物。這是一周多一點的時間裡，美國導彈在北美上空擊落的第四個飛行物體。

中國外交部表示，不了解美國最近擊落的三架飛行物的信息。

負責保衛美國領空的美國空軍將軍格倫範赫克 VanHerck告訴記者，軍方無法確定最近的三個物體是什麼，它們如何在高空飛行，或者它們來自哪裡。

據格倫範赫克稱，“出於某種原因，我們稱它們為物體，而不是氣球。

格倫範赫克還擔任北美航空航天防禦司令部 (NORAD) 和北方司令部負責人。格倫範赫克說他不排除外星人或任何其他解釋。他並許諾，“我會讓情報界和反情報界弄清楚這一點。”

但另一位不願透露姓名的國防官員隨後表示，軍方沒有看到任何證據表明這些物體是外星人。

五角大樓發言人帕特里克·萊德准將在一份官方聲明中說，在喬·拜登總統的命令下，一架美國 F-16 戰鬥機於當地時間下午 2 點 42 分在美加邊境的休倫湖上空擊落了該物體。賴德說，雖然它沒有構成軍事威脅，但該物體在 20,000 英尺（6,100 米）高空飛行時可能會干擾國內空中交通，並且它可能具有監視能力。

一位不願透露姓名的美國官員表示，該物體的結構似乎是八角形的，繩索懸垂但沒有可辨別的有效載荷。

路透社稱，這一事件引發了人們對最近幾周北美天空出現的大量不尋常物體的質疑，並加劇了與中國的緊張關係。