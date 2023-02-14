一自稱是前俄軍機工程師男子向美國尋求庇護，稱願提供軍事機密

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根據雅虎新聞獲得的一份非保密的美國海關和邊境保護局（CBP）報告，一名自稱是俄羅斯軍用轟炸機工程師的男子攜家人去年12月底開車來到美國西南邊境，尋求庇護，並表示願意透露一些俄羅斯最嚴密的軍事機密。

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據雅虎新聞13日報導稱，這名男子和他的家人乘坐一輛裝甲SUV抵達美墨邊境，要求進入美國，因為他擔心參加支持被監禁的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）的反普京抗議活動而受到當局迫害。然後他告訴美國海關和邊境保護局官員稱，他有美國政府希望獲得的信息。

根據雅虎新聞獲得的一份日期為1月11日的美國海關和邊境保護局非機密報告，該男子稱他是一名土木工程師，“他過去的工作包括......從2018年到2021年在俄羅斯中西部喀山市的圖波列夫飛機製造廠製造一種特定類型的軍用飛機”。報告寫道：“他將飛機類型描述為‘攻擊型飛機’，並說其‘被稱為白天鵝-圖160，是最大的軍用飛機’。”

報導指，美國海關和邊境保護局報告是由該機構的國家邊境安全情報觀察編製的每日綜述項目，其目的是突出新出現的趨勢或值得注意的事件，供領導參考。這一中心在該段後面添加了一個粗斜體的評論，詳細說明了這一自稱俄羅斯工程師男子的到來和就業情況，並解釋了為什麼他的信息可能是有價值的。

上述的報告還寫道：“圖-160白天鵝，也被北約代號為‘海盜旗’，據說是俄羅斯庫存中最先進的戰略轟炸機，在烏克蘭戰爭中也被用於戰術空襲。根據公開來源的報告，在過去的幾年裡，圖波列夫工廠正在進行一項該機改進型的主要新的建造計畫以及現有該機的升級計畫”。

美國海關和邊境保護局拒絕對此事置評，理由是機構政策“既不確認也不談論可能被不當披露的、標明為執法敏感或僅供官方使用的內部文件”。報導指，一位高級軍事情報官員說，隨着美國繼續遊說盟國向烏克蘭運送軍事裝備，有關這架特定戰機的細節將構成有價值的信息，這架戰機在該工程師所說的工作期間經歷了重新製造和升級。

這位官員解釋說：“如果他們把改造後的轟炸機改裝成能發射高超音速導彈，現場負責人會知道嗎？他可能知道。而這將是一個真正的重大問題，如果白天鵝被改裝為發射高超音速導彈。他們速度快，從更遠的地方發射”。其補充說：“我們沒有任何東西可以防禦高超音速導彈，也就是說，愛國者系統和我們提供給烏克蘭的所有其他東西，都沒有用。”

報導指，這名男子的名字和他抵達美國的細節被列入美國海關和邊境保護局對全國和世界範圍內的非保密的每日綜述項目中。這份報告包括一個尋求庇護者的全名和詳細信息是非常不尋常的，也可能是史無前例的，更不用說有人聲稱願意提供外國對手的軍事機密，這些國家追捕和毒害、“不小心墜樓”或以其他方式殺害叛逃者。

報導稱，在幾位官員對該男子的安全表示擔憂後，雅虎新聞隱去了他的姓名和他抵達並申請庇護的細節。受訪的每個人都說，他們對該男子的身份和詳細的工作經歷被列入美國海關和邊境保護局的非保密報告感到驚訝。據雅虎新聞閱讀過該報告的三位美國政府官員說，在美國海關和邊境保護局報告流傳的前後，有幾份機密簡報似乎包括了關於這名男子的信息。這些官員以外國軍事叛逃者的高度機密性為由，不願意提供任何其他細節。

當有人出現在美國入境口岸要求入境並聲稱擁有美國政府感興趣的信息時，美國海關和邊境保護局和國土安全部的任務是核實所提供的信息。如果信息被證實是真實的，並且此人被認為是可信的，他們就會被轉交給聯邦調查局。報導提及，在大約一周半的時間裡，美國海關和邊境保護局和國土安全部努力核實該男子的身份和以前的工作地點。據兩位政府官員說，到1月11日左右，他被認為是可信的，對美國有潛在的興趣，並被轉交給聯邦調查局作進一步詢問。上述三個政府機構均未回復雅虎新聞的置評請求。

報導稱，該工程師據信在美國境內，仍在接受美國官員的詢問。他很可能被問及該轟炸機生產的重啟事宜，以及據信在該男子擔任“現場經理”期間所進行的改進或升級版本。他還可能被問及與該轟炸機無關的事項，這可能包括從飛機生產設施使用的電子郵件系統、軟件、人員配置和製造商等一切內容，這些信息可能被用來進行有針對性的網絡攻擊或用於情報收集或其他工作。