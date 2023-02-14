特魯多：被擊落的不明物體顯示出某種模式

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據加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）2月13日向媒體表示，過去一周在北美上空被擊落的四個物體可能彼此之間有某種聯繫。特魯多在加拿大西北部育空地區與加拿大武裝部隊和皇家騎警人員會面後對記者說，有理由相信，在如此短的時間內發現這四個物體並非巧合。

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特魯多表示，捍衛加拿大的領土完整和主權“很少像現在這樣重要”。他說：“這是一個非常嚴重的情況，我們正在極端地認真對待，我們為保護北美空域所採取的行動，我們為回收和分析這些物體所採取的行動，捍衛我們的領土完整、我們的主權的重要性，很少像現在這樣重要。”

周日，美國軍方在密歇根州靠近加拿大邊境的休倫湖上空又出動戰機擊落一不明物體，這是近八天內美國軍機在美加上空進行的第四次同類行動。其中有兩個物體被擊落後落入加拿大境內。特魯多說：“很明顯，這裡面有某種模式”。他表示：“在過去的一周里，我們在很大程度上看到了這種情況，這引起了我們的興趣和密切關注，這也正是我們正在做的。”

特魯多強調，這是“一個非常嚴重的情況”，並承諾加美兩國都在採取措施捍衛領土完整，使其免受可能的威脅。美國和加拿大沒有公開確認後三個被擊落物體的來源。特魯多說，加拿大空軍和皇家騎警正在領導一項聯合任務，前往育空地區的物體被擊落的地方。

特魯多指出，北部地區的寒風天氣使搜尋碎片的工作變得困難。他說，這個不明物體是在人口稀少的育空地區被擊落的，無論找到什麼，都可能構成安全風險。他表示，儘可能多地回收碎片，以了解到底是什麼東西進入了加拿大的領空，這是至關重要的。特魯多說：“北美防空司令部的最高層正在進行許多分析”。他補充說，加拿大空軍和皇家騎警的“最好的資源”已被部署，以處理回收工作。

此外，加拿大漁業、海洋及加拿大海岸警衛隊事務部長梅麗喬 （Joyce Murray）介紹稱，加拿大海岸警衛隊的一艘多任務輕型破冰船很快將在美加交界的休倫湖幫助回收“關鍵搜索區”的碎片。加拿大官員周一告訴記者，在休倫湖上空被擊落的物體首先在該國阿爾伯塔省上空被發現。

加拿大官員們說，他們無法明確說明這些物體是什麼，但加拿大軍方官員普雷沃（Paul Prevost）少將說，其中一個是“疑似氣球”。他說，確定這些物體的位置是確定其目的的第一步。加拿大皇家騎警發言人麥吉利斯（Sean McGillis）說，受天氣原因影響，搜索隊不能保證一定能找到這些物體的碎片。

在野的加拿大保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）發表聲明稱：“這些對我們國家主權的多重和明確的侵犯應該給特魯多自由黨人敲響警鐘，他們未能打擊日益增長的威脅，特別是來自北京的共產黨的威脅”。他稱：“擊落氣球是正確的做法。但在賈斯汀·特魯多執政8年後，加拿大無法捍衛自己”。

加拿大副總理兼財政部長弗里蘭（Chrystia Freeland）此前承諾在6年內投入大約49億加元，以實現北美防空司令部的現代化，並取代用於探測空中威脅的老化的北方預警系統。這筆錢將幫助加拿大和美國建立一個新的“北部通道”監視系統。上個月，特魯多政府還簽署了從美國購買F-35戰鬥機的最後一份合同，以取代老化的CF-18戰鬥機。加拿大將購買88架F-35戰鬥機，預計將在2026年開始交付。

針對為什麼不是加拿大空軍的軍機擊落不明物體的質疑，特魯多說，美國空軍在育空地區擊落該物體是因為他們部署在阿拉斯加州的戰鬥機距離更近，而不是因為加拿大自己沒有能力擊落該物體。他說，美國人迅速將其擊落，以免該物體在黑暗中漂移。

特魯多說：“北美防空司令部（NORAD）是世界上唯一的領土防禦聯合司令部之一，我們將繼續以無縫、綜合的方式工作。我們並不關心誰的功勞。我們更關心的是我們所尋求的結果。”

據美國有線電視新聞網（CNN）周一獲得的一份美國國防部向國會議員們提供的備忘錄，周六在加拿大北部領空被擊落的不明物體似乎是一個“小型金屬氣球，下面有一個拴系的有效載荷”。該備忘錄提供了最近幾天被擊落的三個不明物體之一的首個官方細節，該物體之前被描述為一個“圓柱形物體”。備忘錄說，該物體在被擊落前穿過了“美國敏感地點”附近。

五角大樓官員還寫道，周日在密歇根州休倫湖上空被擊落的物體，在被擊中“隨後慢慢下降”到水中。一位不願透露姓名的美國官員告訴路透社稱，該物體似乎是八角形結構，上面掛着繩子，但沒有明顯的有效載荷。