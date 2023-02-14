美國底特律一校園又發槍擊案釀3死 槍手自殺

美國/槍擊案

據美國警方消息，美國底特律以西的蘭辛市一個學校校園發生槍擊案，槍手殺死3人、槍傷5人，槍手遭警方擊中受傷，面對大規模的圍捕，最後飲彈自殺。

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據本台引述美國密歇根州立大學（MSU）區代理警察局長克里斯-羅茲曼（Chris Rozman）說，2月13日星期一晚上8點後不久，一名男子在密歇根州蘭辛大學的一棟大樓里開火，然後前往另一個地方，隨後那裡傳出槍聲。據警方確認，有三人死亡。據校警在推特上說：除此之外，還有五名受害者被送往醫院。據當地執法部門稱，幾名傷者情況嚴重。

當地調集數百名警察搜尋嫌疑人，兇犯的照片已經公開發布：顯示一個穿着牛仔夾克、紅色鞋子和棒球帽的矮小黑人男子。當地時間午夜過後不久，警方宣布槍手在離槍擊現場不遠的地方自殺："嫌犯是在位於MSU校園外自殺。"

據消息稱，槍擊事件發生後，警方迅速趕到現場，並命令學生和校園內的工作人員留在室內。該大學暫停所有活動48小時。警方還拒絕提供受害者的詳細信息，特別是他們是學生還是大學工作人員。他們無法說明槍手是否與這所美國最好的大學之一有任何聯繫，但表示他們不知道該機構最近受到任何威脅。該大學有近5萬名在MSU註冊的學生-

該報道稱，美國正在為槍支在國內的傳播和美國人容易獲得槍支而付出沉重代價。在美國，槍支數量人口比肩：每三個成年人中就有一個擁有至少一把槍，幾乎每兩個成年人中就有一個住在有槍的家裡。這種擁槍的後果是美國與槍支有關的死亡率非常高，其他發達國家無法比擬。