美國從第一個被擊落的中國氣球回收了關鍵傳感器

美國/中國/氣球

美國軍方報告已從 2 月 4 日被一架美國戰鬥機在南卡羅來納州海岸擊落的疑似中國間諜氣球中回收了關鍵電子設備，其中包括可能用於情報收集的關鍵傳感器。

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據路透社報道稱，美國軍方稱已從被擊落的中國間諜氣球中回收關鍵傳感器。據美國軍方北方司令部13日報告稱：“工作人員已經能夠從現場回收大量碎片，包括所有已識別的優先傳感器和電子部件以及結構的大部分。”

北京否認是政府間諜船的中國氣球在美國和加拿大上空飛行了一周，然後由拜登下令將其擊落。這一事件導致華盛頓和北京之間的關係緊張，導致美國國務卿布林肯推遲訪華。事件還導致美國軍方在天空中搜尋雷達未捕獲的其他物體，更導致在周五至周日的三天內發生前所未有的另外三起擊落事件。

美國軍方和拜登政府承認，關於最新的無人駕駛物體的很多信息仍然未知，包括它們如何保持在高空、由誰建造以及它們是否可能一直在收集情報。

周一，美國國防部長勞埃德奧斯汀試圖讓美國人對不明物體帶來的風險保持冷靜。奧斯汀在抵達布魯塞爾參加北約會議時對記者說，“我想向美國人保證，這些物體不會對地面上的任何人構成軍事威脅。”但他承認，“然而，它們確實對民用航空構成威脅，並可能構成情報收集威脅。”

美國軍方表示，鑒於這些物體體積較小且缺乏傳統雷達信號，瞄準最新物體比擊落中國間諜氣球更困難。

路透社引述一位不願透露姓名的美國官員說，周日，一架 F-16 戰鬥機最近一次擊落不明物體時用了兩枚響尾蛇導彈，其中一枚未能擊落目標。