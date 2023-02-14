美軍機周日對休倫湖上空的不明物體發射的首枚導彈失手

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據美國有線電視新聞網（CNN）援引三名知情人士的話報導，周日一架F-16戰鬥機向密歇根州休倫湖上空附近的不明物體發射的第一枚導彈沒有擊中目標。五角大樓和白宮此前沒有披露這一消息。

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官員們告訴福克斯新聞稱，周日在密歇根州天空擊落一個不明物體的美國軍機在休倫湖上空的第一次嘗試中失手。這架美國空軍F-16戰鬥機當時使用了響尾蛇導彈攻擊目標。 一位官員說：“第一枚響尾蛇熱尋導彈沒有擊中目標”。尚不清楚那枚失手的導彈最終落在哪裡。第二枚導彈擊落了目標。每枚響尾蛇導彈的價格超過40萬美元。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周一向媒體介紹稱：“在休倫湖，美國北方司令部和美國海岸警衛隊以及聯邦調查局正在與加拿大人密切合作，開始尋找碎片的行動”。他稱，“由於回收工作是獨特的，時間表也將是獨特的。”

五角大樓此前表示，美國總統拜登在當地時間周日下午2點42分之前，指示一架F-16戰鬥機發射一枚AIM-9x導彈，擊落一個在休倫湖上空近2萬英尺（6096米）處飛行的空中物體。這次擊落是自2月4日中國高空監視氣球在南卡羅來納州上空被擊落以來，北美上空第四個被擊落的物體。美加當局正在努力從兩國境內的四個不同地點回收殘骸。

CNN報導指，北美空防司令部司令兼美國北方司令部司令、空軍上將範赫克(Glen VanHerck)周日曾告訴記者，由於該物體體積小，戰鬥機獲取和瞄準該物體很困難。他表示，雷達制導的導彈將有“較低的成功概率”，因為該物體的體積很小，這也使得同樣難以使用航空機槍將其擊落。範赫克說：“每一種情況下的飛行員都認為，由於尺寸的原因，這確實是無法實現的”。

據悉，飛行員選擇使用短程的AIM-9X響尾蛇導彈，這種導彈能夠看到一個物體和周圍地區的熱度對比。但即使如此，消息人士說，第一枚導彈未能擊中休倫湖上空的物體。目前還不清楚這枚導彈發生了什麼。“在每一種情況下，我們都採取了極其謹慎的態度，以確保我們限制潛在的附帶損害，”範赫克周日說，儘管他當時沒有透露首枚導彈失手。