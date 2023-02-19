美加終止搜尋被擊落的三個不明物體殘骸

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據美國全國公共廣播電台報導，美國和加拿大對本月早些時候被擊落的三個不明飛行物的搜尋任務現已結束，沒有發現任何碎片。

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美國北方司令部在周五發表的新聞稿中說，該部門取消了在阿拉斯加州死馬鎮（Deadhorse）附近和密西根州休倫湖的搜索作業，這些搜索涉及“空中圖像和傳感器，表面傳感器和檢查，以及地下掃描”。美國還取消了這兩個地點的空中和海上安全警戒線。

此外，加拿大皇家騎警周五發表聲明稱，“已決定停止在育空地區對2月11日被擊落的空中物體的搜索工作。最高概率的區域已經被搜索過了，沒有找到殘骸”。該聲明補充說：“鑒於已經發生的降雪，發現該物體的可能性越來越小，以及目前認為該物體與證明特殊搜索努力的情況無關，加拿大皇家騎警正在終止搜索。”

美國和加拿大官員都表示，受天氣條件影響，如海冰不穩定和降雪，給對這三個被擊落的不明物體的殘骸搜索帶來了困難。美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比（John Kirby）曾警告說，要確定這些物體是什麼，將在很大程度上取決於能否找到它們被擊落後留下的碎片。他當時說：“我們可能無法百分之百地確定這一點，除非或直到我們能夠找到殘骸並對其進行分析”。

隨着搜索活動的結束，最可能公開的是美國總統拜登（Joe Biden)周四對這三個物體的籠統描述。在面向全國的一次演講中，拜登說這些東西可能與私人公司有關，或與娛樂或科學研究有關，而不是由中國或任何其他外國發送的。白宮周六表示，對這些物體沒有其他評論。