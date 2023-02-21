黑莉稱如果她是總統 絕不會讓中國派飛間諜氣球

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美國2024 年共和黨總統候選人尼基·黑莉前日告訴美國媒體說，如果她是總統，中國至始就不會發射間諜氣球飛至美國。

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據布賴特巴特新聞 (Breitbart News)，已經宣布要競選2024年總統的尼基·黑莉(Nikki Haley) 稱，如果她是總統，中國一開始就不會發射間諜氣球。黑莉是南卡羅來納州前州長，後來擔任時任總統特朗普領導下的美國駐聯合國大使，上周開始了她的總統競選活動，她在前往新罕布什爾州和愛荷華州競選之前接受了布萊巴特新聞的獨家採訪。

黑莉稱，“讓我們明確一點：如果我是總統，中國一開始就不會放氣球，”黑莉告訴布賴特巴特新聞，“中國放氣球的原因是他們看到我們在阿富汗敗落，然後看到我們讓俄羅斯吞併克里米亞，然後看到俄羅斯入侵烏克蘭。美國真的什麼都沒做。他們眼睜睜地看着拜登為了達成伊朗協議而妥協。所以他們說'讓我們不理會它'。我們看起來有多虛弱，以至於中國能夠將氣球送過我們的邊界？是什麼讓拜登花了這麼長時間？他們應該在氣球進入之前就捕獲它。我們需要去 NORAD 並責問說‘你在做什麼？我們需要讓中國承擔責任。拜登他們沒有要求這一點。”

當被問及她作為總統具體會做什麼來追究中國的責任時，黑莉告訴布賴特巴特新聞說，現在是兩黨領導人開始全面區別對待中國的時候了。她說，美國需要保護供應鏈，阻止中國竊取知識產權，阻止中國在美國大學建立影響力。

“我們必須開始以不同的方式對待中國。長期以來，共和黨人和民主黨人認為，如果我們對中國友善，他們就會像我們一樣。” 黑莉說。“他們不想像我們一樣。他們是共產黨。他們視西方為魔鬼。他們視西方為罪惡。他們不想按照我們的方式行事。我們要做的是我們必須停止對大學資助，我們必須停止知識產權被竊取，我們必須建立起我們的軍隊，讓他們知道我們是認真的，我們必須確保他們知道什麼時候你把一個氣球越過我們的邊界，這是要付出代價的。我們必須開始確保我們的供應鏈專註於美國並專註於我們的盟友。我們不需要與中國進行貿易，尤其是涉及國家安全項目時。”

在接受布賴特巴特新聞採訪時被問及她是否將美中之間的衝突視為第二次冷戰時，黑莉說這取決於中國的做法。

黑莉說，“這取決於中國。我們要做的是讓中國知道我們對他們的警戒。”黑莉說，“如果我們讓他們知道我們對他們的警戒，他們就不會惹我們。問題是他們可以看出拜登甚至沒有發覺，這讓美國人仰望天空時，看到中國的間諜氣球，這是美國長期以來面臨的最大尷尬。這對國際世界來說也非常有說服力。我們必須糾正它。”