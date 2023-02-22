俄羅斯暫停核武裁減條約 拜登稱犯下一大錯誤

《新削減戰略武器條約》

國際 – 美國總統拜登2月22日表示，俄羅斯決定暫停與美國簽署的核子武器裁減條約，是犯下“一大錯誤”。

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法新社報導，正在波蘭首都華沙出訪的拜登（Joe Biden）接受隨行記者訪問時，被問到對於俄羅斯決定暫停“新戰略武器削減條約”（New START）有何反應，他做出上述回應。

美聯社報導，新戰略武器削減條約是美國與俄羅斯之間僅存的核武管制條約。這也是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）21日宣布暫停參與條約以來，拜登首次發表相關評論。

普京的這項舉動，預料將立即影響到美國對於俄羅斯核子活動的能見度。不過，由於莫斯科去年底已取消為了挽救新戰略武器裁減條約而安排的談判，因此這份協定本已在死亡邊緣。美俄雙方都曾互控違反協議。