中國監測氣球：美國發布U2飛行員自拍照

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美國在打撈擊落入海的中國氣球殘部件。 資料照片

美國國防部公布了一張飛行員從U2間諜飛機駕駛艙對中國監測氣球所拍攝的高空自拍照，該U2飛機升空在被華盛頓指控收集情報的中國監測氣球周圍飛行，在美國軍方摧毀該氣球的前作觀察。

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據法新社說，中國該氣球按中國描述是"用於研究目的的民用氣球，主要用於氣象觀察"。但在美國總統拜登的命令下於2月4日被擊落。

這一事件加劇了華盛頓和北京之間的緊張關係。美國認為該氣球是由中國軍方控制的，是北京出於間諜目的派往五大洲40多個國家的一個氣球。

據五角大樓22日發布的照片顯示，2月3日，該白色氣球漂浮在美國中部的一片廣袤土地上，被U2飛機的飛行員觀察到。在照片中，氣球下面可以看到太陽能電池板，飛行員的頭盔在前景中。

第二天，一架F-22戰鬥機在南卡羅來納州海岸附近的大西洋上空擊落了這個氣球，五角大樓指控稱這氣球是對美國 "主權 "的 "不可接受的侵犯"。

這張照片首先在專門網站 "今日龍女 "上流傳，因U2飛機通常被昵稱為 "龍女"。五角大樓發言人薩布麗娜-辛格在周三的新聞發布會上證實了照片的真實性。

美國媒體對這張照片新聞進行撲捉。CNN電視台早些時候曾報道說，這張自拍照片"在北美防空司令部（NORAD）和五角大樓都已經具有傳奇性地位。

據法新社說，U2偵察機被設計為在高達21,000米的高度飛行，以刺探敵方領土，據說是世界上最難飛行的飛機之一。它是美國空軍的老飛機，當1960年其中一架在蘇聯上空被擊落後，U2就更出名了。