加拿大多黨派呼籲就中國干預選舉報道展開調查

加拿大/政治/中國

據加拿大“環球新聞網”報導， 加拿大新民主黨領袖辛格（Jagmeet Singh）呼籲總理特魯多（Justin Trudeau）對中國干預選舉的指控進行公開調查。正是在辛格領導的該黨的支持下，特魯多的自由黨得以在2021年聯邦大選後繼續以少數政府執政。辛格在2月27日的一份聲明中說，雖然他的政黨接受2021年的大選結果，但最近媒體報道中提出的關於外國干預選舉的嚴重指控需要進行“徹底、透明和獨立的調查”。

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加媒《環球郵報》上周報導，加拿大安全情報局（CSIS）的秘密和絕密文件稱，北京曾試圖確保在2021年加拿大聯邦大選中自由黨的少數政府得以保存，最大反對黨-保守黨的數名候選人在競選中失敗。該消息登報後，特魯多一直堅稱，只有加拿大選民才能決定上一次聯邦選舉的結果。他上周四在出席新聞發布會時表示：“我們對泄密事件非常關注，特別是因為這些泄密事件中有很多不準確的地方。”

特魯多當天向媒體表示：“該大選的誠信得以保持”。他補充說：“這並不意味着，我們也從來沒有爭辯過，沒有像中國這樣的國家正在努力干預我們的民主制度”。據加拿大廣播公司（CBC）報導，特魯多沒有具體說明《環球郵報》報道中提到的哪些部分的泄密是不準確的。

加拿大保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）指責特魯多政府無視中國的干預指控。保守黨還於26日發表聲明，再次要求特魯多的主要助手、總理辦公室主任特爾福德（Katie Telford）出席加拿大下議院相關委員會的聽證會。

特魯多在上周五告訴媒體稱，加拿大必須對外國干預保持“警惕”。在被記者直接問及他是否會對外國干預進行公開調查時，特魯多說，“歡迎”議會各委員會正在進行的審查，但他沒有直接回答這個問題。

報導指，加拿大新民主黨領袖辛格在周一的聲明中寫道：“當加拿大人通過泄露的文件了解到可能的外國干預時，對我們民主的信心就會受到威脅”。辛格稱：“阻止據稱的中國秘密干預的方法是拒絕為他們保守秘密。一個完全獨立和無黨派的公共調查是照亮陰暗處的方法。”

此前，中國駐加拿大大使館發言人通過聲明否認了干預加聯邦大選、干涉加國內政的指控，並稱“這純屬抹黑毀謗，完全是一派胡言。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。”