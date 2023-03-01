美眾議院“中國問題特別委員會”首辦聽證會 稱美中競爭關乎“存亡”鬥爭

美國眾議院聽證會/中國

成立不久，由共和黨和民主黨成員組成的美國眾議院“中國問題特別委員會” 周二（2月28號）舉行了首次公開聽證會，議員們強調了他們所指的中國共產黨構成的“生存”威脅，並呼籲美國政府作出協調一致的回應。

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據法新社報道，這個聽證會是在美中這兩個世界最大經濟體之間最近的爭端使關係惡化之後舉行的，美國戰鬥機擊落中國間諜氣球剛過幾周，華盛頓正指責北京正考慮向俄羅斯運送致命武器。

該委員會主席、威斯康辛州共和黨眾議員麥克·加拉格爾（Mike Gallagher）在聽證會的開場白中說，“我們可以稱之為‘戰略競爭’，” “但這不是一場禮貌的網球比賽，而是關乎21世紀的生活將是什麼樣子的存亡鬥爭，最基本的自由正面臨威脅。”

委員會聽取了前國家安全官員、一名中國民主活動人士和一位美國某製造業協會代表的證詞。他們的證詞涉及內容廣泛——從壓制人權到中國對其鄰國的軍事和經濟脅迫。

華爾街日報報道引述了參與籌備此次聽證會的人士說，雖然大部分證詞和分析已不是第一次聽說，但該委員會的陳述意在傳達一種強有力的信息。此次聽證會在晚間舉行，以吸引更多公眾關注，聽證會上展示了有關美國對華貿易逆差和製造業工作崗位流失的圖片，以及記錄中共的壓制性政策和中國領導人習近平關於讓中國取代美國成為世界超級大國願景的視頻。

聽證會被一名抗議者短暫打斷，這人穿着一件印有 "中國不是我們的敵人 "的T恤從公共座位上站起來。當她被趕走時，另一名抗議者喊道："這個委員會是在炫耀武力，與和平無關"，這個人也被趕了出去。法新社說， 對於前總統特朗普的前國家安全顧問H.R.麥克馬斯特來說，這次中斷說明美國國會需要揭示北京執政黨進行的 "侵略的真實性質"。

特朗普政府的中國顧問博明在發言時強調了影響力戰爭對北京的重要性，他說，中國國家主席習近平將宣傳視為一種 "魔法武器"。"但這種魔力正在慢慢消失，"他告訴議員們，美國政府應與那些在中國被禁止的美國科技公司合作，並為中國大眾找出一種方法，以規避中國嚴格的網絡審查制度。

中國異議人士魏京生的前秘書，長期從事民主活動的童屹，則關注人權問題，她講述了於1990年代被判擾亂社會秩序後關進中國勞改營的日子。

報道稱，該委員會將致力於解決中國力量在經濟、技術和軍事領域所帶來的諸多威脅。

本周二，中國是華盛頓國會山多個會議的焦點，凸顯了中國在外交政策辯論中的核心地位。眾議院外交事務委員會就一項由共和黨領導的法案進行了辯論，“應對中共進攻性行為的世代挑戰”該法案將授權總統喬-拜登完全禁止中國字節跳動的子公司TikTok進入美國。而一個專門討論科學問題的委員會也質疑中國的競爭對美國研發的影響。