美眾院外委會推進授權拜登禁用TikTok的法案

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自華盛頓方面消息，美國國會眾議院外交事務委員會3月1日投票決定，授予總統拜登（Joe Biden）禁用抖音國際版TikTok的權力，正反票數反映出兩黨立場。該委員會的議員們以24票對16票通過了這項措施，授予行政當局新的權力，可禁止已有逾1億美國用戶的TikTok以及其他據信會構成安全風險的應用程式。

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據美國有限電視新聞網（CNN）報導，這項法案於2月24日提出，並由眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）快速推動，其將授權拜登政府根據美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）在全國範圍內實施TikTok禁令。

該法案的文本特別提到了TikTok及其母公司字節跳動，並要求拜登總統對這些公司進行處罰，如果政府確定它們可能在知情的情況下將TikTok的用戶數據，轉讓給為中國政府工作或受其影響的“任何外國人士”，最高懲罰措施或包括禁用令。

該法案被稱為H.R.1153或《威懾美國技術敵手法案》，它還削弱了一項有35年歷史的法律，即《國家緊急經濟權力法》的《伯曼修正案》，該修正案禁止美國政府限制電影、照片、新聞和最終的電子媒體等“信息材料”自由進出外國，甚至是那些受到美國制裁的國家。

法律專家甚至一些TikTok網紅都將《伯曼修正案》作為在全美範圍內禁止TikTok的一個潛在障礙，因為禁令可能違反《伯曼修正案》對電子信息的保護規定。

本周審議的法案則規定，“敏感的個人數據”不符合《伯曼修正案》的保護條件，允許美國政府根據《國家緊急經濟權力法》對數據的國際流動進行限制。提出該法案的共和黨籍眾議員麥考爾表示：“TikTok是一種國家安全威脅......是時候採取行動了”。

麥考爾稱：“任何在其設備上下載了TikTok的人都為中共提供了獲取其所有個人信息的後門。這是一個進入他們手機的間諜氣球”。路透社報導指，眾議院外交事務委員會的民主黨人反對這項法案，認為審議過程過於倉促，應需要通過辯論和諮詢專家來進行盡職調查。

該法案沒有準確說明禁令將如何運作，但賦予拜登禁止與TikTok進行任何交易的權力，這反過來可以阻止美國境內的任何人訪問或在其手機上下載該應用程序。該法案還將要求拜登對任何“可能 ”向受中國影響的實體轉移敏感個人數據的實體實施禁令。

白宮本周給政府機構30天時間，確保TikTok不在任何聯邦設備和系統上。此外，美國30多個州、加拿大和歐盟政策機構也已禁止將TikTok下載到政府設備上。

這項法案最終能否過關還不確定，尚需送請眾院全體會議和參議院表決，然後才能送交拜登簽署。TikTok公司的一位女發言人在表決結束後說：“美國對TikTok的禁令是對向全世界使用我們服務的十億人輸出美國文化和價值觀的禁令”。拜登政府沒有說明其是否贊成推進該法案，白宮發言人道爾頓（Olivia Dalton）說：“我們將繼續研究我們可以採取的其他行動，這包括如何與國會就這個問題進一步合作”。

眾議院外交事務委員會民主黨籍副主席米克斯(Gregory Meeks)表示，他強烈反對這項立法，但理解對TikTok的擔憂。米克斯說：“共和黨人禁止其害怕的東西的本能，從書籍到言論，似乎不受約束”。他補充說，該法案將要求政府制裁TikTok和TikTok母公司的其他子公司。

米克斯說，該法案“危險地”寬泛，將要求美國對向中國公司提供半導體芯片和其他設備的韓國和台灣公司進行制裁，因為它對向中國傳輸數據有廣泛限制。

麥考爾在投票後告訴路透社，他預計該法案將在本月送交眾院全體會議進行表決。據悉，TikTok的全球CEO周受資上個月在國會山與聯邦立法者會面後，將於3月23日出席眾議院能源和商業委員會的聽證會。