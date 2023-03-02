老特魯多基金會向與中國有關的富商退還20萬加元捐款

加拿大/政治/中國

據加拿大廣播公司（CBC）報導，皮埃爾·埃利奧特·特魯多基金會正在退還一名中國政府顧問的價值數萬加元的捐款。2016年，中國富商、政府顧問張斌（Zhang Bin）向該基金會捐贈了一筆價值20萬加元的捐款。據加媒《環球郵報》報導，加拿大安全官員將這筆捐款與中國政府聯繫起來。

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以加拿大前總理老特魯多命名的該基金會主席兼CEO富尼耶（Pascale Fournier）3月1日發表聲明稱，“皮埃爾·埃利奧特·特魯多基金會最近幾天通過媒體了解到，中國政府與本基金會將收到的2016年20萬美元的認捐之間存在着潛在聯繫。”

聲明稱：“作為一個獨立的、無黨派的慈善機構，道德和誠信是我們的核心價值之一，我們不能保留任何可能由外國政府贊助的捐款，也不會故意這樣做。鑒於最近的這些指控，基金會已將收到的與捐贈承諾有關的所有款項退還給捐贈人。”

此前，《環球郵報》援引加拿大國家安全部門的一位匿名消息人士報導稱，中國政府在特魯多成為自由黨領袖後，似乎把他作為目標。報導提及，一位中國億萬富翁受中方外交官指示，在2014年向老杜魯多基金會捐贈100萬加元，並告訴他，這筆錢將得到全額報銷。那是杜魯多執政的自由黨上台前一年。

加拿大通訊社無法立即聯繫到《環球郵報》的這篇報道的中心人物。該報沒有透露消息來源的身份，根據加拿大《信息安全法》，消息來源可能會面臨起訴。張本人沒有立即回復該報的置評請求。本周一，加拿大總理辦公室在一份聲明中表示，杜魯多並不知道張的捐款。