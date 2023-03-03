梅西親家遭到黑社會威脅 指名道姓說等着你梅西

阿根廷/梅西

阿根廷足球巨星梅西在他的家鄉羅薩里奧受到了毒販子的威脅嗎？周三晚上，他姻親的一家超市被十幾聲槍響擊中，這是在這個被有組織犯罪所困擾的城市中常見的敲詐方法。在逃離之前，犯罪分子留下了一個神秘的威脅梅西的信息。梅西暫時想不透究竟是誰跟他過不去。

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梅西在阿根廷的姻親家商店遭槍擊襲擊，還被威脅等着你。當地警方趕至現場，調查目前無果。

據本台的報道，梅西在他的家鄉羅薩里奧是不是受到了毒販子的威脅，疑問被提出。周三晚上，他姻親的一家超市被槍擊，槍響10多聲。這是在這個被有組織犯罪所困擾的城市中常見的敲詐方法。在逃離之前，犯罪分子留下了一個神秘的威脅紙條。因為涉及梅西，事件引發關注。

在彈痕累累的超市的金屬簾子前，有一塊紙板，上面寫着：“梅西，我們等着你。”

本台在布伊諾斯艾利斯的記者西奧良治報道說，這條手寫的信息是直接寫給這位七次金球獎得主的，並指責該市的中間派市長與毒品販子是一夥的。一名目擊者證實，在凌晨3點（當地時間）前不久，看到兩名男子騎着摩托車，其中一人下車開槍並扔了盒子，然後逃走了。

事件中沒有人受傷。

現在問題是：這真的是一種威脅，還是試圖在9月的市政選舉前詆毀當選官員？第二天早上，市長巴勃羅-哈夫金來到現場，譴責此是"背信棄義 "的行為，並再次呼籲加強聯邦部隊，打擊毒販子。

一位省級警察官員伊萬-岡薩雷斯（Ivan Gonzalez）在Cadena 3電視台說，這條信息 "不是威脅"，而是一種旨在 "吸引注意力"的行為。負責此案的檢察官費德里科-雷博拉（Federico Rebola）說，對梅西的妻子安東內拉-羅庫佐的家庭 "沒有已知的威脅歷史"。"我們很擔心，這有很大的反響，"他還是對媒體說。"我們有（閉路電視）錄像，而且我們正在尋找更多的攝像機記錄。

雖然許多羅薩里奧人夢想看到梅西回到紐維爾老男孩俱樂部，即梅西小時候出道的地方，但梅西踢球的老對手羅薩里奧中央隊的教練上個月說，由於不安全，許多足球運動員都不願意來羅薩里奧踢球。

梅西家鄉的殺人率是全國平均水平的四倍，毒販子的恐怖行為經常成為阿根廷媒體的頭條。