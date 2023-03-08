蔡英文出訪中美洲將以“過境外交”方式訪美晤麥卡錫

台灣/美國/蔡英文

台灣總統蔡英文近期將出訪中美洲，訪問友邦危地馬拉和貝里斯，並過境美國與美國眾議院議長麥卡錫在加州會面。相關行程已經完全安排妥當，台灣與美方並達成了默契，蔡英文將以“過境外交”的方式訪美，預計停留加州及紐約，不過是否在紐約時回到康乃爾大學演說，目前還是未知數。

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英國《金融時報》報導，麥卡錫計畫與蔡英文在加州會晤，而不是台北，這個“場地的變更”與台灣方面對北京反應的顧慮、以及美中關係緊張有關。

據了解，麥卡錫上任後，曾經釋出可能循前眾議院議長裴洛西的模式訪問台灣，但並沒有給台灣明確的時間點，加上美台雙方對於裴洛西上次訪台引發中共軍事演習，都有所顧慮，因此雙方達成共識，讓麥卡錫和蔡英文在美國見面，讓美中台三方減壓。

蔡英文這次的中美洲之行，主要是訪問友邦危地馬拉和貝里斯，過境加州時，除與麥卡錫會晤，也將在里根圖書館發表演說。雖然台灣總統府及外交部都沒有對外證實，實際上蔡英文出訪的行程的確已經箭在弦上，而且「很快就會成行」並對外宣布，台灣的外交團隊已經前往美國溝通，確保蔡英文過境訪美的行程順利。

另據了解，雖然之前外界猜測蔡英英文可能單獨訪美，但為了保持“零意外”，這趟出訪最後仍以“保守模式”規畫，因此才安排在出訪中美洲邦交國途中，過境美國，對台美雙方來說，都是避免刺激中國的方式。

台灣媒體分析指出，蔡政府這波危機管理的目的很明確，就是在降低緊張，並確保華府和北京都能準確解讀這項訊息。

分析並指出，在美國本土的華府以外地區會晤麥卡錫，雖然無緣到國會山莊正式拜會，只能在選區碰面，不過蔡英文也是過境之舉，不是專程拜訪；比起麥卡錫在台灣總統府握着蔡英文的手時，解放軍準備出動戰機和飛彈的肅殺性，要來得強，還一舉兌現了麥卡錫為了抗中友台，幾乎要騎虎難下的政治支票。