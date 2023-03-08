51%美國人認為保護台灣比美中友好更重要

美國/中國

最新民調顯示，51%美國人認為，美國政府採取強硬立場來保護台灣，比與中國保持良好關係更為重要。

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英國《經濟學人》（The Economist）雜誌與與民意調查機構“輿觀”（YouGov）調查結果顯示，認為美國“採取強硬立場，讓中國不以武力犯台”比“美國與中國維持良好關係”更為重要的人，比例為51%比24%。

在密切關注此一事件的人士當中，持這種觀點的比例更高。自稱聽聞很多台海關係消息的美國民眾當中，有70%認為美國應該採取強硬立場來防止中國接管台灣。而美國跨政黨人士對此議題的看法趨於一致，55%的民主黨人和58%的共和黨人都認為採取強硬立場比較好。

自稱常聽聞台海糾紛的人士則更為傾向支持美軍在中國武力犯台時出手干預：63%認為美國應該動用軍事力量協助保衛台灣，25%認為不應該。這個問題的意見沒有黨派落差，民主、共和兩黨觀點出入不大。

3/4的美國人對中國沒有好印象，將中國視為敵人的美國人達40%，認為中國對美國不友善的有35%。相對的，美國人大多視台灣是友善的，24%認為台灣是盟友，37%認為台灣是朋友。

過去幾個月期間，愈來愈多美國人視中國為敵。2020年之前，持這樣想法的美國人僅約1/5或更少。

調查顯示，美國民眾是否贊成美國派國會領袖團訪台？民調發現，48%的美國民眾認為麥卡錫應該訪台，只有25%的人反對。

眾議院前議長佩洛西去年8月訪台，民調顯示，在民主黨人士當中，支持佩洛西去年8月訪台和支持麥卡錫訪台的人數差不多，分別有44%和46%。共和黨人士當中，支持麥卡錫訪台的人數則比支持佩洛西2022年台灣行的人多足足1倍，分別有58%和29%。