台灣證實蔡英文出訪中美洲將過境美國 蔡麥或互動引聚焦

台灣/美國/蔡英文/過境

台灣政府稱總統蔡英文計畫出訪中美洲並過境紐約和加州，證實了這一訪問行程。本周，在美國眾議院議長麥卡錫稱計畫在蔡英文訪美時與她會面後，這一訪問引起了廣泛關注。

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台灣僑務委員會一名官員周四告訴立法委員，在蔡英文從台北出發訪問台灣的一些外交夥伴時，該委員會將安排她在美國東西兩岸舉行僑宴。麥卡錫稍早周二告訴記者，他計畫在蔡英文訪問期間與她會面。這引發了北京方面的抗議。中國政府把台灣視為中國領土的一部分。

英國《金融時報》(The Financial Times)早些時候報道，這次會面將發生在4月份。台灣外交部未回應關於此次訪問時間的詢問。台灣外交部發言人劉永健(Jeff Liu)在一份書面回應中說，相關計畫仍在籌備中，將在定案後適時向各界說明蔡英文的行程。

美國官員以前在台灣領導人訪美期間（通常稱為過境）避免與他們會面，以免激怒中國政府。

美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)周三在新聞發布會上表示，蔡英文計畫中的行程就像以前台灣領導人的任何一次停留一樣，並不代表美國對中國或台灣的政策發生改變。

蔡英文和麥卡錫在美會晤計畫可能尤其具有挑釁性；麥卡錫的前任佩洛西(Nancy Pelosi)去年曾訪問台灣，促使中國軍方發射導彈飛越台灣上空，並以模擬封鎖的方式包圍台灣。中國駐美大使館發言人劉鵬宇本周早些時候稱，美國應避免進一步破壞美中關係。他說，中國堅決反對美國同台灣進行任何形式的官方往來。

麥卡錫此前討論過親自訪問台灣的可能性。華爾街日報說，如果他成行，肯定會引發中國的憤怒反應。但麥卡錫周二說，即使在美國與蔡英文會面，他仍可能訪問台灣。他說：“中國不能命令我去哪裡或什麼時候去。”