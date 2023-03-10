美印加強技術合作但未與中國脫鉤

美國/印度/中國/供應鏈

美國商務部長吉娜·雷蒙多表示，印度可能成為美國電子零部件和硬件的主要供應商。但雷蒙多說華盛頓並不尋求與中國“技術脫鉤”。美國與印度簽署半導體領域合作諒解備忘錄。

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美國商務部長吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 周五訪問新德里之際，表明美國尋求與印度建立更緊密的技術聯繫但也不與中國“脫鉤”。據路透社今天稱，美國對中國的芯片製造技術出口限制越來越嚴格，華盛頓表示，這些限制旨在阻礙北京擴大其芯片產業和增強其軍事能力的能力。

雷蒙多在會見印度貿易部長 Shri Piyush Gopal 後對記者說，印度是值得信賴的技術合作夥伴，可以成為“整個電子供應鏈，而不僅僅是半導體”的供應商。雷蒙多稱，“我們希望加深與印度的技術關係。” 雷蒙多在兩國簽署半導體領域合作諒解備忘錄後還表示，“我也想明確一點……這不是關於脫鉤，而是要睜大眼睛看到這樣一個事實，即中國明確試圖獲取美國技術以用於中國軍事，我們需要保護我們自己以及我們的盟友和合作夥伴免受這種情況的影響。”

中國政府已撥款 1400 億美元用於促進國內芯片製造，以克服美國的出口限制。

路透社說，率領包括 10 家美國公司高管在內的代表團的雷蒙多表示，印度擴大其科技行業的雄心“完全符合美國讓我們的供應鏈更具彈性的願望和目標”。她還表示，她將宣布美國公司在印度的多項“重大投資”，但未提供任何細節。