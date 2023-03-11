美國國會再促拜登頒令解密新冠起源

美國/國會/新冠病毒溯源

美國眾議院周五一致投票要求國家情報總監艾薇兒·海恩斯解密有關新冠病毒起源的信息，投票結果為 419 票對 0 票通過。自美國參議院於 3 月 1 日同樣以一致同意的方式通過該法案以來，加大了拜登總統政府應允許發布新冠秘密的壓力。該法案現在將交由拜登簽署成為法律或否決。

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據路透社報道，美國眾議院一致支持新冠病毒起源信息解密。幾乎自從 2019 年底中國城市武漢報告首例人類病例以來，美國就一直在就冠狀病毒大流行的起源展開高度政治化的辯論，當時民主黨和共和黨都呼籲加大力度反擊崛起中的中國。上個月，這場爭論再次火上澆油，當時《華爾街日報》首次報道稱，美國能源部得出結論認為，大流行病很可能是由中國實驗室泄漏引起的。

但北京方面否認了這一評估。

《華爾街日報》稱，美國能源部根據一份機密情報報告做出了“低可信度”的判斷。美國其他四個機構仍判斷 新冠病毒很可能是自然傳播的結果，而兩個機構尚未確定。

拜登政府官員曾表示，大流行病的起源可能永遠不得而知。中國表示，實驗室泄漏可能導致大流行的說法不可信。

據眾議院情報委員會共和黨主席邁克·特納代表表示，“美國人民需要了解所有方面，包括這種病毒是如何產生的，特別是自然發生還是實驗室相關事件的結果。”

眾議院情報委員會共和黨主席邁克·特納敦促支持這項解密措施。

眾議院情報委員會民主黨最高代表吉姆·海姆斯稱該法案是重要的第一步。他稱，“我希望它能澄清一些猜測，一些謠言。”