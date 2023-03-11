美國聯邦存款保險公司稱接管倒閉的矽谷銀行

矽谷銀行倒閉

美洲 – 美國國會正在與美聯儲和聯邦存款保險公司FDIC等監管部門進行溝通，討論如何處理矽谷銀行SVB金融集團倒閉問題。這個消息是美國加密貨幣和區塊鏈數字權威媒體Coindesk3月11日報道的。

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報道說，美國國會眾議院民主黨眾議員瑪克辛·沃特斯（Maxine Waters）周五在矽谷銀行宣布破產後幾個小時與這兩家監管機構和美國財政部一起通報了情況。

此外，眾議員羅·卡納（Ro Khanna）周五在推特上發文說，他已經與白宮和財政部討論了這家銀行的狀況。

矽谷銀行是自2008年金融危機以來發生的最大一家銀行倒閉事件。這個事件震動了全球股市，銀行業股票集體跳水。

道指下跌345.22，標普500指數下跌56.73，科技股指納斯達克指數下跌199.46。歐洲和亞洲的股市也都出現了劇烈波動。美國摩根大通、美國銀行、富國銀行和花旗集團四大銀行的股價大跌，總市值蒸發了約500多億美元。

美國財政部長耶倫也就此事與銀行監管機構的官員進行了討論。耶倫和白宮都表示，他們對相關機構有能力解決這起銀行倒閉事件抱有信心。

矽谷銀行是美國第16大銀行，擁有資產兩千多億美元，主要服務於科技行業的新創企業。一般認為，這家銀行投資相對保守，資產組合風險不高，其資產組合中很大一部分是低風險債券。

它的倒閉，主要有兩個原因。一是，受到它的一個主要客戶加密貨幣交易所FTX去年倒閉的波及。監管當局對FTX的調查引起矽谷銀行客戶的不安，觸發了擠兌潮。二是，面對擠兌潮，矽谷銀行被迫出售210億美元的優質證券，但這些證券的價值受美聯儲強力加息影響而大幅貶值，再加上這些證券尚未到期，拋售直接帶來18億美元的虧損。

網上不少業內評論稱，如果不是美聯儲的強加息，矽谷銀行以正常價格拋售債券，很可能會籌集到足夠資金應付擠兌，避免倒閉。

華爾街日報說，FDIC已經接管了矽谷銀行，並已將它所有的存款轉移到FDIC新創建的一家實體銀行；GFIC表示，從下周一開始，受到保護的儲戶可以到銀行提取25萬美元以下的存款。

存款超過25萬美元的儲戶將會收到破產管理證書，在一周後與這家聯邦存款保險公司聯繫商討解決方案。

多數業內人士認為，這個事件與2008年的金融危機不同，不大可能引起全面的金融風暴。從2008年以後，美國銀行業的監管非常嚴格，銀行防火牆都已經建立。另外，事情發生後，美國監管當局迅速出手接管了矽谷銀行，控制了外溢效應。

加拿大皇家銀行銀行分析師卡西迪（Gerard Cassidy）對媒體說，矽谷銀行流動性風險引起溢出效應影響有限，華爾街大型銀行的資金來源主要是零售存款，而不是集中在科技企業上，因此發生大規模資金逃離的可能性不大。