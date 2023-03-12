矽谷銀行破產造成科創公司或血流成河之擔憂

矽谷銀行破產

美國加州矽谷銀行的倒閉導致初創企業和私募股權基金存放的數百億美元遭到凍結，引發對整個美國高科技領域衝擊波的普遍擔憂。

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矽谷銀行曾自稱為 "創新經濟的金融夥伴"，稱美國投資者資助的技術和生命科學公司中，"近一半 "是客戶。業務範圍甚至包括為初創公司招聘，為新的管理人員提供建議等，曾深得業內人士信任，被認為是以前從未見過的真正的合作夥伴。但是現在已經於周五被置於美國監管機構美國聯邦存款保險公司FDIC的控制之下，以避免發生暴雷。

視頻平台膠囊（Capsule）的聯合創始人貝內特（Champ Bennett）周五透露，2月中旬該公司第一輪融資時注入的500萬美元被寄存在矽谷銀行，現在已無法使用。他說很難想象接下來會發生什麼，但看起來並不樂觀。在過去幾小時內他曾與數百名初創企業主的接觸，大家正在掙紮，他們都在努力工作，許多人的工資低於市場水平。

法新社指出，銀行的有序清算將使每個客戶能夠收回的25萬美元，這是美國聯邦存款保險公司保證的最高限額。但根據矽谷銀行的年度報告，未受保的存款部分約佔委託給該機構的1730億美元總額的96%。

監管機構周五表示，這些資金的返還將取決於從銀行資產出售中收回的金額，這往往是一個漫長的過程，收益也不確定。

據新聞網站Semafor報道，另類投資公司（對衝基金）提出取代銀行，立即向矽谷銀行的客戶公司發放資金。然而，為了做到這一點，後者必須同意放棄20%至40%的存款，對衝基金希望從銀行收回全部或部分差額。

法新社引述初創企業孵化器Y Combinator的首席執行官Garry Tan在推特反應說，“矽谷銀行倒閉的真正受害者是擁有10至100名員工的初創企業，他們無法再支付工資，從周一開始將不得不裁員或解僱員工" 。這位高管還警告說，在一兩個月內，可能毀掉了一代美國的初創企業，這關係到美國多年的創新的成果。

對一些人來說，矽谷銀行和加密貨幣巨頭Silvergate這兩家銀行本周在幾小時內突然的閉，是對金融系統的所謂實力的一個教訓。也引發對科技領域其他受歡迎的銀行的命運感到擔憂，尤其是加州的第一共和銀行，其股價在兩天內下跌了近30%。