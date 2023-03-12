美國宇航龍飛船返回地球 美俄日4人平安出艙

美國/國際空間站/龍飛船

美國太空探索技術公司（SpaceX）的龍飛船搭載4名宇航員離開太空中國際空間站，降落在美國佛羅里達州海域，平安返回了地球。共5個多月的逗留期間，國際空間站繞地飛行2512圈，飛行距離超過1億公里。

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美國SpaceX Crew Dragon 太空艙上的四名機組人員，結束為期五個月的科學任務，於11日當地時間晚上在美國佛羅里達州墨西哥灣沿岸降落，安全返回從國際空間站安全返回。

名為 Endurance 的 SpaceX 太空艙在美國東部時間晚上 9 點（格林威治標準時間 0200）之後搭傘進入坦帕海岸附近的水域，搭載了兩名美國宇航局宇航員、一名日本宇航員和一名俄羅斯宇航員，從軌道研究實驗室飛行了大約九個小時後落地。

該Crew-5四人團隊於 10 月 6 日從佛羅里達州發射升空，在空間站上進行常規科學研究。其中包括 38 歲的宇航員 Anna Kikina，她成為 20 年來第一位乘坐美國航天器飛行的俄羅斯女性，以及 45 歲的美國宇航局飛行指揮官 Nicole Aunapu Mann，她也是第一位被送入軌道的美洲原住民女性。

49 歲的美國宇航局飛行員喬什·卡薩達和 59 歲的日本宇航員若田光一曾參加過四次太空飛行，他們也在此次飛船上。

Crew Dragon 航天器是一種橡皮糖形狀的吊艙，設計用於在 SpaceX 的獵鷹 9 號火箭上發射，周六清晨從空間站脫離，並在美國東部時間晚上 8 點 11 分（格林威治標準時間周日 0111）左右重新進入地球大氣層，經受摩擦熱，太空艙外的溫度飆升至1,930 攝氏度。

飛船配備兩組降落傘，飛抵陸地之前將太空艙的下降速度限制在每小時 24 公里。

這是自 2020 年 5 月 Crew Dragon 飛船首次載人飛行以來，SpaceX 為 NASA 進行的第六次載人飛行，當時在美國依賴俄羅斯聯盟號計畫進行空間站飛行近十年後，該公司恢復了從美國本土進行的載人發射。

根據美國國家航空航天局 (NASA) 與俄羅斯航天局於 2022 年簽署的聯合飛行新協議，Anna Kikina是俄羅斯宇航員隊伍中唯一的女性，她是第一位乘坐美國航天器飛行的俄羅斯人。目前在空間站的美國宇航局宇航員弗蘭克盧比奧於 9 月乘坐聯盟號火箭發射升空。

據共同社今天報道稱，結束在國際空間站（ISS）逗留的日本宇航員若田光一（59歲）11日晚間（日本時間12日上午），與美國和俄羅斯宇航員共3人乘坐美國太空探索技術公司（SpaceX）的龍飛船降落在美國佛羅里達州海域，返回了地球。

據該報道，若田等人11日凌晨從空間站出發。龍飛船進入大氣層後展開降落傘，在晚上9點多落入海中、濺起水花。在海上待命的回收隊將飛船打撈到船上，把4人擡出。若田笑着和工作人員擊拳慶祝。

共同社說，若田是逗留太空次數最多的日本人，共5次，總計超過500天。他在空間站為準備設置新型太陽能電池板進行兩次艙外活動，還開展了旨在開發探月車的科學實驗。接下來，日本宇航員古川聰（58歲）計畫今年在空間站進行第二次長期逗留。

若田在出發前表示“將把接力棒交給古川聰並提供支持”。