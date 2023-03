2023年奧斯卡頒獎典禮12日舉行

奧斯卡頒獎儀式

美洲 – 第95屆奧斯卡頒獎典禮於美國時間12日下午17點在美國洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行。頒獎典禮將在美國ABC電視網進行現場直播。美國深夜電視名人吉米·金梅爾將主持今年的奧斯卡頒獎典禮。這是他第三次擔任主持人,最後一次是在2018年,此後頒獎典禮再無單獨主持人。

這是奧斯卡頒獎典禮連續第二年在三月舉行。該活動在全球 200 多個地區的 ABC 頻道現場直播,由喜劇演員吉米金梅爾(Jimmy Kimmel)主持。

在今年的奧斯卡最佳影片提名名單中,不得不提及最佳影片的候選影片,如:《阿凡達:水之道》(Avatar: The way of water)、《壯志凌雲2:獨行俠》(Top Gun: Maverick)、《貓王》(Elvis)和《一切都在同一時間》(Everything everywhere all at once)。

今年共有四位亞裔演員入圍表演獎,《瞬息全宇宙》的楊紫瓊、關繼威、許瑋倫,《鯨》的周洪集體角逐小金人的局面,一舉超越2004年第76屆奧斯卡,刷新亞裔演員提名之最。楊紫瓊能否擊敗“大魔王”凱特-布蘭切特登頂最佳女主角,已成為本屆奧斯卡的核心關注點。

美國票房旗開得勝。自 1 月以來的票房收入為 9.585 億美元(9.044 億歐元),但比 2022 年同期增長 50%。 但根據觀眾測量平台 Comscore 的數據,這仍比 2019 年低 25%。 而且,與 2019 年相比,2022 年的門票銷售額(國內市場為 75 億美元)收入下降了 34%。