拜登政府無視環保人士壓力 批准阿拉斯加鑽油計畫

鑽油計畫

美洲 – 美國總統拜登（Joe Biden）的政府無視環保人士施壓，在13日批准具有爭議性的阿拉斯加州北坡地區（North Slope）石油鑽探計畫。

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法新社報導，美國內政部已批准，美國能源巨頭康菲石油公司（ConocoPhillips）可在阿拉斯加北坡地區的聯邦政府掌管國家石油儲備區3處地點鑽探石油。

拜登政府最近幾天面臨環保團體的龐大壓力，他們要求不要批准所謂的柳樹計畫 (Willow Project）。

美聯社報導，關注氣候變遷議題的環保人士指出，允許康菲石油公司推動這項鑽油計畫會違背拜登當年的競選政見，即是停止在國有土地進行新的鑽油計畫。

柳樹計畫的每日石油產量峰值可達到18萬桶，亦或30年總產量大約5億7600萬桶。

環保團體對於美國內政部批准鑽油計畫的舉措表達失望。