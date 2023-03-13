鑽油計畫

拜登政府無視環保人士壓力 批准阿拉斯加鑽油計畫

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Les associations environnementales, qui avaient lancé une vaste campagne pour lutter contre le projet Willow, dénoncent une catastrophe pour le climat.
Les associations environnementales, qui avaient lancé une vaste campagne pour lutter contre le projet Willow, dénoncent une catastrophe pour le climat. © Getty Images / Agence France-Presse
作者： 法廣
2 分鐘

美洲 – 美國總統拜登（Joe Biden）的政府無視環保人士施壓，在13日批准具有爭議性的阿拉斯加州北坡地區（North Slope）石油鑽探計畫。

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法新社報導，美國內政部已批准，美國能源巨頭康菲石油公司（ConocoPhillips）可在阿拉斯加北坡地區的聯邦政府掌管國家石油儲備區3處地點鑽探石油。

拜登政府最近幾天面臨環保團體的龐大壓力，他們要求不要批准所謂的柳樹計畫 (Willow Project）。

美聯社報導，關注氣候變遷議題的環保人士指出，允許康菲石油公司推動這項鑽油計畫會違背拜登當年的競選政見，即是停止在國有土地進行新的鑽油計畫。

柳樹計畫的每日石油產量峰值可達到18萬桶，亦或30年總產量大約5億7600萬桶。

環保團體對於美國內政部批准鑽油計畫的舉措表達失望。

 

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