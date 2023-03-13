矽谷銀行倒閉：兩名法國投資者恐慌撤資

矽谷倒閉

國際 – 全球創投圈誰也沒有料到會經歷這一幕。生存了40年且為風投機構和初創企業提供服務與資金的矽谷銀行（SVB），在一夜之間應聲倒下。法新社採訪了科力斯公司(Qualys, Inc.)僱員吉爾·薩姆恩 (Gilles Samoun)和機械實業有限公司創始者克萊門特·卡紮洛 (Clément Cazalot)，他們講述了讓他們後怕的撤資經歷。

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吉爾·薩姆恩告訴法新社記者：對一個初創企業來說，加入矽谷銀行就是進了保險箱。可以上個周四情況完全發生了天翻地覆的變化，大家搶着擠兌，抽資，就怕自己成為最後一名。

吉爾·薩姆恩回憶道，40年來，任何在美國籌集資金創業的人都把資金存入矽谷銀行。董事親自來接待你。坐在皮椅上，手裡拿着一杯威士忌，氣派得很。他表示：作為法國投資者，矽谷就是我們的代理機構，一切都好像是發生在電影一般完美。

回憶2000年籌措資金時，他告訴法新社記者，矽谷銀行還幫助我們找辦公的地方，這是我們最需要的。法國旗艦企業都這麼做。不論你是法國人還是美國人，我們都把資金存在矽谷銀行，好像這是理所應當的事情。

機械實業有限公司創始者 克萊門特·卡紮洛 (Clément Cazalot) 告訴記者，他在矽谷銀行已經12年了。“我初到美國，它就成了我的銀行。矽谷銀行代理我們所有的全球業務，我們把所有的儲備和現金都放在那裡。作為交換，它為我們提供信貸……”。

他還表示：“可以說，這是企業家們創建的銀行。從事科技工作超過十年的任何人都將矽谷銀行定義為他們的私人銀行，用它來償還自己的債務和投資。50% 的美國初創企業者都使用矽谷銀行。這是一個相當封閉的銀行俱樂部。成為矽谷銀行的客戶本身就是穩固的標誌”。

但是一夜之間口耳相傳的恐慌擠兌終於壓垮了矽谷銀行。

立即撤回資金

他們兩人回述了撤資前前後後，讓人倒吸口涼氣。克萊門特·卡紮洛 (Clément Cazalot)回述到，“上周三下午，我在私人論壇、Slack、Whatsapp 和 Telegram 上看到了小道消息的警告。非常有經驗的人不敢相信矽谷銀行出了大問題。在周三晚上和周四早上，非常大的公司和投資者們都撤回了他們的資金，一切都在加速，每個人都在私人論壇上發出警告。星期四13點:00 ，突然從董事會發來非常醒目的英文字母大寫的電子郵件：立即撤回您的資金！”

吉爾·薩姆恩補充說：“我們都互相打電話告知情況的緊急。我也是一位投資者朋友警告我的。我們快速點擊三下後撤回了所有資金”。 “這是24小時內撤回總金額達420億。2008年雷曼兄弟破產，10天撤回160億”。

克萊門特·卡紮洛隨後表示， “有些人試圖平息事態，但為時已晚。在+銀行擠兌+（銀行恐慌，編者注）中，你永遠不想成為最後一個撤資的人。我別無選擇。在 1h30 中，大部分提款都完成了。

他還表示：“我是 80 多家公司的投資者，三分之二受到影響。對於那些擁有更多公司的人來說，情況會更複雜。我們不能在幾個小時內轉移 1500 萬的資金。”

他成功取出了所有的錢，在他的商業賬戶中只剩下 25萬美元，這是最低保證金。 但他個人投資資金被凍結。