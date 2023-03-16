矽谷銀行倒閉後 有六家銀行被列入降級審查名單

矽谷銀行倒閉事件

2023年3月13日，在加利福尼亞州聖克拉拉，一名排隊進入矽谷銀行總部提取存款的婦女停下自拍。在矽谷銀行倒閉後，聯邦政府周日進行了干預，以確保儲戶從該銀行提取資金。

繼上周矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉後，美國信貸評級機構穆迪公司（Moody's Corporation）近日對其它六家美國銀行進行了可能降級的審查。

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其中標誌銀行（Signature Bank）已被聯邦存款保險公司（FDIC）關閉，穆迪將該銀行的評級下調至垃圾級別。

穆迪警告說，它可能會同樣下調第一共和銀行（First Republic Bank）、齊昂銀行（Zions Bancorp.）、西方聯合銀行（Western Alliance Bancorp）、聯信銀行（Comerica）、UMB金融公司（UMB Financial Corp）和信託銀行（Intrust Financial Corp）。穆迪稱，一些美國銀行面臨未保險存款外流風險的極端不穩定的融資條件。

對於總部設於舊金山的第一共和銀行，穆迪指出該銀行“高度依賴對信心更敏感的無保險存款資金”、其債券持有量未實現的高額虧損，以及相對於同行的“低資本化水平”。

穆迪表示，第一共和銀行的大量存款超過了FDIC的保險限額，並指出這使得該銀行的資金狀況“對快速和大量提取存款更加敏感”。“如果銀行面臨高於預期的存款外流且流動資金支持不足，銀行可能需要出售資產，從而使未出現的損失具體化。”穆迪說，截至去年12月，該銀行的可供出售和持有到期證券，占其普通股一級資本的三分之一以上。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）警告，矽谷銀行爆發倒閉事件，已升高美國金融體系發生“慢動作滾動危機”的風險，“更多收歸國有和關閉”事件可能接踵而至。芬克在致投資人信上表示，矽谷銀行崩潰是金融業“為數十年寬鬆資金付出代價”的例證。

他指出，利率急遽升高是“第一張倒下的骨牌”，而矽谷銀行倒閉是第二張骨牌倒下的事例，接下來不支倒地的可能是其他區域性銀行，以及仰賴槓桿的投資人。