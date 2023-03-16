矽谷銀行倒閉事件

矽谷銀行倒閉後 有六家銀行被列入降級審查名單

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2023年3月13日，在加利福尼亞州聖克拉拉，一名排隊進入矽谷銀行總部提取存款的婦女停下自拍。在矽谷銀行倒閉後，聯邦政府周日進行了干預，以確保儲戶從該銀行提取資金。
2023年3月13日，在加利福尼亞州聖克拉拉，一名排隊進入矽谷銀行總部提取存款的婦女停下自拍。在矽谷銀行倒閉後，聯邦政府周日進行了干預，以確保儲戶從該銀行提取資金。 AP - Benjamin Fanjoy
作者： 舊金山特約記者 王山
5 分鐘

繼上周矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉後，美國信貸評級機構穆迪公司（Moody's Corporation）近日對其它六家美國銀行進行了可能降級的審查。

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其中標誌銀行（Signature Bank）被聯邦存款保險公司（FDIC）關閉，穆迪將該銀行的評級下調至垃圾級別。

 

穆迪警告說，它可能會同樣下調第一共和銀行（First Republic Bank）、齊昂銀行（Zions Bancorp.）、西方聯合銀行（Western Alliance Bancorp）、聯信銀行（Comerica）、UMB金融公司（UMB Financial Corp）和信託銀行（Intrust Financial Corp）。穆迪稱，一些美國銀行面臨未保險存款外流風險的極端不穩定的融資條件。

 

對於總部設於舊金山的第一共和銀行，穆迪指出該銀行高度依賴對信心更敏感的無保險存款資金、其債券持有量未實現的高額虧損，以及相對於同行的低資本化水平

 

穆迪表示，第一共和銀行的大量存款超過了FDIC的保險限額，並指出這使得該銀行的資金狀況對快速和大量提取存款更加敏感如果銀行面臨高於預期的存款外流且流動資金支持不足，銀行可能需要出售資產，從而使未出現的損失具體化。穆迪說，截至去年12月，該銀行的可供出售和持有到期證券，占其普通股一級資本的三分之一以上。

 

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）警告，矽谷銀行爆發倒閉事件，已升高美國金融體系發生慢動作滾動危機的風險，更多收歸國有和關閉事件可能接踵而至。芬克在致投資人信上表示，矽谷銀行崩潰是金融業為數十年寬鬆資金付出代價的例證。

 

他指出，利率急遽升高是第一張倒下的骨牌，而矽谷銀行倒閉是第二張骨牌倒下的事例，接下來不支倒地的可能是其他區域性銀行，以及仰賴槓桿的投資人。

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